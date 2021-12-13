Yargı, Pazar akşamına damga vurdu! İşte son bölümde yaşananlar

Yargı'nın dün yayınlanan son bölümü heyecan dolu sahneleri ile izleyicileri ekranları başına kilitledi. Hem diziyi izleyip hem de sosyal medyadan dizi hakkında paylaşım yapan izleyicilerin, yaşadıkları gerilim ve heyecan son sahnede zirveye tırmandı. Yargı'nın 13.bölüm son sahnesinde Ceylin'in elinde silahla uyanması ve takılıp yere düştüğü an ise büyük bir merak uyandırdı.

YARGI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ilgaz ve Ceylin tarafları oldukları ve çözmek için yan yana düştükleri dava sayesinde birlikte hareket ettiklerinde çok daha güçlü olduklarını fark etmişlerdir. Ne var ki; Engin'in yeni bir hamleyle Parla üzerinden kendisini vurması Ceylin'i çileden çıkartır. Ceylin artık Engin'i durdurmak için kendi yöntemlerini kullanmaya kararlıdır.

SEVDİKLERİYLE SINANDILAR

Engin'in herkes için özenle hazırladığı planında vaat ettiği sürede sona gelinmiştir. Kurduğu planla uyumla ilerlerken birileri onu kendi oyunun dışında bırakmaya çalışmıştır. Herkesin sevdikleriyle sınandığı bu gerilimli süreçte, şaşırtıcı ve sürpriz birliktelikler de oluşmaya başladı.

Çıktıkları her yolda birbirlerine daha da kenetlenen Ilgaz ile Ceylin, olanca imkânsızlığa rağmen, hayatlarındaki bunca karmaşanın içerisinde bile kalplerinde yeşeren duyguları bastırmayı mı yoksa onlara teslim olmayı mı seçecekler? Üstelik hayat onlara şimdiye kadar hiç karşılaşmadıkları büyüklükte yeni bir sınav hazırlamışken…