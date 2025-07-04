Yasak aşk, kürtaj, tehdit! Sabri Sarıoğlu hakkında bomba iddia - Son Dakika
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Yasak aşk, kürtaj, tehdit! Sabri Sarıoğlu hakkında bomba iddia

Yasak aşk, kürtaj, tehdit! Sabri Sarıoğlu hakkında bomba iddia
04.07.2025 14:22
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Evli olan Sabri Sarıoğlu'nun spor salonunda tanıştığı kadınla yaşadığı yasak ilişki, otel çalışanının durumu eşine bildirmesiyle ifşa oldu. Hamilelik, kürtaj baskısı ve karşılıklı suçlamalar polis tutanaklarına yansıdı. Soruşturma sürüyor.

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Sabri Sarıoğlu, bu kez futbol dışındaki gelişmelerle gündemde. Ortaya atılan iddialar, kamuoyunu şaşkına çevirecek türden. İddiaya göre Sarıoğlu, spor salonunda tanıştığı genç bir kadınla romantik bir ilişkiye başladı ve bu ilişki zamanla daha karmaşık bir hale geldi.

TAKIM KAMPINA KATILDI, OTEL BULUŞMALARI YAPILDI

İddialar arasında en dikkat çekici olanlardan biri, genç kadının Sabri Sarıoğlu'nun çalıştırdığı takımın kamp süreçlerine de zaman zaman dahil olduğu. Hatta bu süreçte ikilinin farklı otellerde bir araya geldiği öne sürüldü.

OTEL PERSONELİNİN BİLGİLENDİRMESİYLE HER ŞEY ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu ilişki, çiftin konakladığı otellerden birinde görev yapan bir çalışanın Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'na bilgi vermesiyle açığa çıktı. Bu gelişme çiftin evliliğini ciddi biçimde sarstı. Ancak asıl kriz, genç kadının hamile kaldığını söylemesiyle patlak verdi.

Yasak aşk, kürtaj, tehdit! Sabri Sarıoğlu hakkında bomba iddia

HAMİLELİK KRİZİ VE İDDİA EDİLEN ZORLA KÜRTAJ

Genç kadının çocuğu dünyaya getirmek istemesi üzerine iddialara göre Sarıoğlu, bu durumun hem özel hayatını hem de kariyerini etkileyeceği gerekçesiyle kürtaj yapılmasını talep etti. Kadının bu talebi reddetmesinin ardından devreye Sarıoğlu'nun ağabeyi Can Sarıoğlu ile yengesinin girdiği öne sürüldü. Hatta iddialar, özel bir hastanede işlemin gerçekleştirilmesi için kadının ortak tanıdıkları aracılığıyla zorla kürtaja yönlendirildiğini savunuyor. Tüm bu süreç, polise verilen ifadelerle belgelenmiş durumda; fotoğraflı tutanaklara da yansıdı.

İKİ TARAF DA BİRBİRİNDEN ŞİKÂYETÇİ

Sabri Sarıoğlu ve ailesi ise bambaşka bir tablo çiziyor. Aile, genç kadının tehdit ve şantaj yoluyla para istediğini öne sürerek şikâyetçi oldu. Soruşturma dosyasına göre taraflar karşılıklı olarak birbirinden şikâyetçi konumda.

Yasak aşk, kürtaj, tehdit! Sabri Sarıoğlu hakkında bomba iddia

POLİS TUTANAKLARI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Ekol TV'nin ulaştığı polis tutanakları, olayın taraflarının ifadelerini içeriyor. Bu belgelerde Sabri Sarıoğlu'nun söz konusu ilişkiyi reddetmediği dikkat çekiyor. Sarıoğlu, savcılık ifadesinde genç kadınla bir gönül ilişkisi yaşadığını kabul etti.

"HAMİLE OLDUĞUNU BANA SÖYLEDİ"

Ünlü futbolcunun polis ifadesinde ilişkisini reddetmedi ancak zorla kürtaj iddialarını yalanladı. İfade metninde şu ifadelere yer verildi: Karşılıklı olarak gönül ilişkisi yaşadık. Bana hamile olduğunu söyledi. Ben de çocuğun benden mi değil mi olduğunu sorgulamadan bu kararı tamamen kendi iradesine bırakarak saygı duydum. Bana hamileliğini bitirmek istediğini söyleyince ben de bunca zamanlık hukukumuzdan sebep kendisine yardımcı oldum. Bu süreçte pasif, agresif sürekli olarak şantaja baskıya, hakaret, tehdide uğrayan benimdir." Taraflar karşılıklı olarak birbirini suçlarken, dosya artık adli makamlarda.

Sabri Sarıoğlu, Polis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yasak aşk, kürtaj, tehdit! Sabri Sarıoğlu hakkında bomba iddia - Son Dakika

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