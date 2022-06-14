Yasak Elma'ya veda eden Berk Oktay'ın yeni adresi belli oldu! - Son Dakika
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Yasak Elma'ya veda eden Berk Oktay'ın yeni adresi belli oldu!

14.06.2022 10:54

Dün akşam ekranlara gelen bölümle başrol olduğu Yasak Elma dizisinden ayrılan Berk Oktay, ATV ekranlarında yayınlanacak olan 'Bir Küçük Bir Günışığı' dizisinde oynayacak. Oktay'ın partneri ise Seray Kaya olarak belirlendi.

Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen ile Yasak Elma dizisinde başrolü paylaşan Berk Oktay, dün akşam yayınlanan sezon finali bölümüyle kadrodan ayrıldı. Uzun süredir gelen senaryoları değerlendiren Oktay'ın yeni projesi netleşti.

YENİ PARTNERİ SERAY KAYA OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Berk Oktay, NGM'nin ATV ekranlarında yayınlanacak olan 'Bir Küçük Bir Günışığı' adlı yeni dizisinin başrol oyuncusu oldu. Emre Kabakuşak'ın yöneteceği dizide Berk Oktay, Seray Kaya'nın partneri olacak. Projenin detayları ise henüz netleşmedi.

Yasak Elma'dan ayrılan Berk Oktay, ATV'nin yeni dizisinde rol alacak
Yasak Elma'dan ayrılan Berk Oktay, ATV'nin yeni dizisinde rol alacak
Yasak Elma'dan ayrılan Berk Oktay, ATV'nin yeni dizisinde rol alacak
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Şevval Sam, Seray Kaya, Berk Oktay, Eda Ece, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yasak Elma'ya veda eden Berk Oktay'ın yeni adresi belli oldu! - Son Dakika
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