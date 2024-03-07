Yasemin Şefkatli, oğlu İbrahim Ayel'in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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Yasemin Şefkatli, oğlu İbrahim Ayel'in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu

Yasemin Şefkatli, oğlu İbrahim Ayel\'in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu

Doktor kontrolünün ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yasemin Şefkatli, oğlu İbrahim Ayel'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Şefkatli, Ayel'in iyi olduğunu ve Nisan ayında bir operasyon geçireceğini belirtti.

07.03.2024 00:21  Güncelleme: 00:21
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Doktor kontrolünün ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yasemin Şefkatli, oğlu İbrahim Ayel'in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

"AMA AYEL İYİ"

Şefkatli paylaşımında, "Merakınızı severim, bugün her şey yolunda geçti. Doktorumuz iyi gidiyor dedi ama bir operasyonumuz daha var demiştim. O da Nisan ayında olacak gibi ama Ayel iyi" ifadelerini kullandı.

YASEMİN ŞEFKATLİ

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Yasemin Şefkatli, oğlu İbrahim Ayel'in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu - Son Dakika

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