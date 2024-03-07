Yasemin Şefkatli, oğlu İbrahim Ayel\'in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu

Salih Bademci: Biz ünlüler yalancıyız galiba

Oyuncu Salih Bademci, Etiler'de bir mekanda oyuncu arkadaşlarına yemek verdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, bu sene dinlenmek istediğini söyledi. Ancak beklenmedik bir proje teklifi aldığını ve kabul ettiğini belirtti. Ayrıca şarkı söylemeyi sevdiğini ve bu konuda ileride bir albüm ya da single yapabileceğini söyledi.