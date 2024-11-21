Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil hakkında konuştu - Son Dakika
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Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil hakkında konuştu

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Ev hapsi sürecinde TikTok'ta yayınlar yapmaya devam eden Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, babası hakkında konuştu. ''Babamı uyarıyoruz ama yine TikTok'a giriyor'' diyen Yasmin Erbil, ünlü şovmenin stresten egzama atakları geçirdiği söyledi.

21.11.2024 14:08
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis reklam ve teşvik suçundan şüpheli olan ve 3 yıla kadar hapsi istenen Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi sürecini kızı Yasmin Erbil anlattı.

''MEHMET ALİ ERBİL'İN KIZI OLMAK ÇOK YORUCU''

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden olan 28 yaşındaki kızı Yasmin Erbil, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Babasını sık sık ziyarete gittiğini söyleyen Erbil, ''Onun kızı olmak çok zor ve yorucu. Yaşlandım'' dedi.

Yasmin Erbil'in açıklamaları şöyle;

''Stresten egzaması arttı o kadar zor bir süreç oldu ki onun için. Sürekli egzama kremini sür diyoruz. Şimdi dışarı da çıkamıyor onun stresi var. Evde napsın. TikTok'a giriyor. Biz normalde uyarıyoruz onu ama yine girmiş. Seviyor orada insanlarla olmayı. Şu anda ekrana çıkmadığı için o tatmini orada alıyor. Normalde babalar uyarır bizde tam tersi. Babam çok iyi ve sağduyulu bir insandır güveniyorum ona böyle şeyler olmayacak bir daha. Klasik babam... ''

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklanmasına hükmeden hakimlik, biri 18 yaşından küçük 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırmıştı. Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil hakkında konuştu

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Son Dakika Magazin Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil hakkında konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gkbay Fıgen:
    Allah babanın da hayırlısını versin 2 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Baba parası ye 1 0 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    Baban olmasa seni kim tanırdı acaba adını bile bilen olmazdı 0 0 Yanıtla
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