Davullu Zurnalı Düğün Başladı - Son Dakika
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Davullu Zurnalı Düğün Başladı

27.08.2022 15:56
Davullu Zurnalı Düğün Başladı

Yayınlandığı 2007-2012 yılları arasında ekranlara damga vuran 'Arka Sıradakiler' dizisinin Özge'si Sevda Dalgıç, geçen hafta Dilge Emir Güvenç ile evlendiğini açıklamıştı. Dalgıç'ın gelin alma görüntüleri ortaya çıktı. Dalgıç ve Güvenç, davul zurna eşliğinde oynayarak düğünün yapılacağı Boğaz'daki mekana geçti.

Bir dönem ekranlara damga vuran Arka Sıradakiler dizisinin başrol oyuncularından Sevda Dalgıç, geçen ay Güvenç Makina Yönetim Kurulu Başkanı Dilge Emir Güvenç ile nikah masasına oturduğunu açıklamıştı. Çift bu akşam Boğaz'da düğün yapacak.

Ünlü oyuncu "Düğünümde üç farklı gelinlik giyeceğim. Bu sırtladığım asıl gelinliğim. Davullu zurnalı bir düğün olacak. Çünkü hayalimdi. Düğünü geçen yıl planlamıştık ama pandemi nedeniyle bu yıla kalmıştı." diye konuşmuştu.

Dalgıç'ın düğününden ilk kareler gelmeye başladı. Davullu zurnalı gelin alma töreninde ünlü oyuncu Dalgıç, eşi ile karşılıklı oynadı.

Çift daha sonra düğünün yapılacağı Boğaz'daki mekana geçti.

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Kaynak: Snob Magazin

Arka Sıradakiler, Sevda Dalgıç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Davullu Zurnalı Düğün Başladı - Son Dakika

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