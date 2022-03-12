Yeliz Yeşilmen de "Gülşen yorumcuları" arasına katıldı: Gülşen görmekten sıkıldık, onun seçimleri bize ne? - Son Dakika
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Yeliz Yeşilmen de "Gülşen yorumcuları" arasına katıldı: Gülşen görmekten sıkıldık, onun seçimleri bize ne?

12.03.2022 11:39

Ünlü sanatçı Gülşen'in bu sefer de sahnede davulcuya para veren menajerine yaptığı kalça hareketine yorumlar yağıyor. Yorum yapanlardan biri de uznu süredir gündemde olan Yeliz Yeşilmen oldu. Yeşilmen, "Parayı veren popoya şaplak atıyor" şeklinde şaşırtıcı bir yorum yaptı.

Sahne kostümlerinin yanı sıra konserlerindeki hareketlerinden dolayı da gündem olmaya devam eden Gülşen, geçtiğimiz günlerde seyirciler arasında şarkı okuduğu esnada bir erkek arkadaşının kucağına oturdu. Gülşen'in hamlesiyle şaşkına dönen arkadaşı da şarkıcının kalçasına vurdu. Bu görüntüsüyle tepki çeken Gülşen'in bir videosu daha ortaya çıktı.

MANAJERİNE KALÇA SALLADI

Tony Avlar Instagram hesabında yer alan videoda, Gülşen sahnede şarkı okurken menajeri de orkestra ekibine bahşiş veriyor. O esnada ikilinin yanına gelen Gülşen ise menajerine arkasını dönerek kalçasını sallıyor.

Menajerine kalça hareketi yapan Gülşen'e Yeliz Yeşilmen'den çok konuşulacak yorum: Parayı veren şaplak atıyor

YELİZ YEŞİLMEN'DEN SERT TEPKİ

Gülşen'in bu videosu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken en çarpıcı yorum da şarkıcı Yeliz Yeşilmen'den geldi. Gülşen'i eleştiren Yeşilmen, "Yani gerçekten artık Gülşen görmekten sıkıldık onun hayatı onun seçimleri kocası da buna izin veriyor bizlere ne yani. Şov seviyor şov yapıyor ama tabi ki bu birazcık parayı veren popoya şaplak durum olmuş" ifadelerini kullandı.

Menajerine kalça hareketi yapan Gülşen'e Yeliz Yeşilmen'den çok konuşulacak yorum: Parayı veren şaplak atıyor
Menajerine kalça hareketi yapan Gülşen'e Yeliz Yeşilmen'den çok konuşulacak yorum: Parayı veren şaplak atıyor
Yeliz Yeşilmen
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Son Dakika Magazin Yeliz Yeşilmen de 'Gülşen yorumcuları' arasına katıldı: Gülşen görmekten sıkıldık, onun seçimleri bize ne? - Son Dakika


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