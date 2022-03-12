Sahne kostümlerinin yanı sıra konserlerindeki hareketlerinden dolayı da gündem olmaya devam eden Gülşen, geçtiğimiz günlerde seyirciler arasında şarkı okuduğu esnada bir erkek arkadaşının kucağına oturdu. Gülşen'in hamlesiyle şaşkına dönen arkadaşı da şarkıcının kalçasına vurdu. Bu görüntüsüyle tepki çeken Gülşen'in bir videosu daha ortaya çıktı.
Tony Avlar Instagram hesabında yer alan videoda, Gülşen sahnede şarkı okurken menajeri de orkestra ekibine bahşiş veriyor. O esnada ikilinin yanına gelen Gülşen ise menajerine arkasını dönerek kalçasını sallıyor.
Gülşen'in bu videosu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken en çarpıcı yorum da şarkıcı Yeliz Yeşilmen'den geldi. Gülşen'i eleştiren Yeşilmen, "Yani gerçekten artık Gülşen görmekten sıkıldık onun hayatı onun seçimleri kocası da buna izin veriyor bizlere ne yani. Şov seviyor şov yapıyor ama tabi ki bu birazcık parayı veren popoya şaplak durum olmuş" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Magazin › Yeliz Yeşilmen de 'Gülşen yorumcuları' arasına katıldı: Gülşen görmekten sıkıldık, onun seçimleri bize ne? - Son Dakika