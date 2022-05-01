Yepyeni Bir İkili Doğuyor - Son Dakika
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Yepyeni Bir İkili Doğuyor

01.05.2022 17:07
Yepyeni Bir İkili Doğuyor

Bu zamana kadar başta Buray olmak üzere, Demet Akalın'dan Mustafa Ceceli'ye, Ferhat Göçer'den Funda Arar, Koray Avcı, Ziynet Sali ve birçok sanatçıya şarkılar veren Gözde Ançel uzun zamandır üzerinde çalıştığı düet albüm projesinin ilkini tamamladı.

Buray şarkılarının söz ve bestecisi olarak tanıdığımız Gözde Ançel, Samet Aydın'la ortak bir çalışmaya imza atarak müzik dünyasında biz de varız diyor.

Ahmet Can Tekin yönetmenliğinde ilk şarkıları olan 'Saklı Bahçelerim' e klip çeken ikili, bu çalışma için Patara'ya giderek uçsuz bucaksız sahilde kum fırtınası arasında şarkıyı kliplendirdi.

Klipte 2 ayrı evrende birbirlerini arayıp, 3. Evrende buluşan sevgiliyi canlandıran ikili oldukça farklı bir klibe de imza attı. Aslen elektrik elektronik mühendisi olan Ançel, uzun zamandır yurt dışında yaşam sürmektedir ve profesyonel müzik hayatı Ferhat Göçer'in başlattığı beste yarışmasında birinci olmasıyla başlamıştır.

Ardından beğenilen sanatçı Buray'la ardı ardına yaptığı dört albümde de bütün şarkılarına imza atarak ve diğer başarılı çalışmalarıyla da müzik dünyasında adından sıkça bahsettirmiştir.

Birlikte büyük başarıları hedefleyen Gözde Ançel ve Samet Aydın müzik dünyasında daha şimdiden yeni bir ikili doğuyor şeklinde yorumlandı.

Yepyeni Bir İkili Doğuyor
Yepyeni Bir İkili Doğuyor
Yepyeni Bir İkili Doğuyor
Yepyeni Bir İkili Doğuyor

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Polisten Hdp Milletvekiline: Gidin Evinizde Oynayın Polisten Hdp Milletvekiline: Gidin Evinizde Oynayın Kayserili müzik öğretmeninden büyük başarı Kayserili müzik öğretmeninden büyük başarı

Ferhat Göçer, Samet Aydın, Müzik, Buray, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yepyeni Bir İkili Doğuyor - Son Dakika


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