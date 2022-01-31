Yeşim Salkım gelen doğalgaz faturasına isyan etti: Bu zamla nedir ya?

Doğal gaz ve elektriğe yapılan okkalı zamlar sonrası gelen kabarık faturalar ünlü isimleri de isyan ettirdi. Seray Sever ve Gülse Birsel'den sonra dikkat çeken bir paylaşım da Yeşim Salkım'dan geldi.
Evinde battaniye altında otururken video çeken Salkım zamlardan sonra evde tek bir lamba yaktığını belirterek "Battaniyelerle oturuyoruz ve evin içerisinde sadece şu ışığı yakıyoruz" dedi.
Açıklamasının devamında doğal gaz faturasının 2 bin 200 TL geldiğini açıklayan Salkım, "Ben Türkiye'den başka bir ülkede yaşıyorum da benim mi haberim yok. Bu zamlar nedir ya? Rüyada kabusta filan mıyız? Biri bizi uyandırsın ya" ifadelerini kullandı.
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