Yıldız Ablam Şarkı Hediye Etti

Beykoz Kundura Fabrikası'nda Erkan Nas'ın yönetmenliğinde şarkısına klip çeken Aleyna Dalveren'e kalabalık bir dans grubu eşlik etti. Yaklaşık 10 saat süren klip çekimleri sonrası konuşan Aleyna Dalveren, "Yıldız Tilbe benim çok hayran olduğu, değer verdiğim ve sevdiğim bir sanatçı. Onun şarkısını seslendirmek mutluluk verici. Çok sevdiğim ve enerjimin bu şarkıya tuttuğunu hissettiğim için bunu seçtim. Yıldız ablam, çok sağ olsun şarkıyı hiçbir ücret almadan hediye etti. O her zaman müzisyenlerin ve bizim gibi gençlerin yanında oluyor" dedi.

Aleyna Tilki'ye bu kez yeşil ışık yaktı

Aleyna Dalveren, 3 yıl önce Aleyna Tilki için "Şişirilmiş bir balon. Çok başarılı olabilir ama çok şımarık ve tavırlarını beğenmiyorum" açıklamasında bulunmuştu. Dalveren, muhabirlerin o sözleri hatırlatıp "Yine aynı düşüncede misiniz?" sorusu üzerine "Çok yorum yapmayayım. Daha önce konuştum sonra gündem olduk. Allah yolunu açık etsin, emeklerini boşa çıkarmasın. O da o şekilde ilerleyebiliyor" diye yanıt verdi.