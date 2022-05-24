Yıldız Ablam Şarkı Hediye Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Yıldız Ablam Şarkı Hediye Etti

24.05.2022 18:51
Yıldız Ablam Şarkı Hediye Etti

Oyuncu ve şarkıcı Aleyna Dalveren, Yıldız Tilbe'nin "Yürü Anca Gidersin" şarkısını kendine has tarzıyla yeniden yorumladı.

Beykoz Kundura Fabrikası'nda Erkan Nas'ın yönetmenliğinde şarkısına klip çeken Aleyna Dalveren'e kalabalık bir dans grubu eşlik etti. Yaklaşık 10 saat süren klip çekimleri sonrası konuşan Aleyna Dalveren, "Yıldız Tilbe benim çok hayran olduğu, değer verdiğim ve sevdiğim bir sanatçı. Onun şarkısını seslendirmek mutluluk verici. Çok sevdiğim ve enerjimin bu şarkıya tuttuğunu hissettiğim için bunu seçtim. Yıldız ablam, çok sağ olsun şarkıyı hiçbir ücret almadan hediye etti. O her zaman müzisyenlerin ve bizim gibi gençlerin yanında oluyor" dedi.

Aleyna Tilki'ye bu kez yeşil ışık yaktı

Aleyna Dalveren, 3 yıl önce Aleyna Tilki için "Şişirilmiş bir balon. Çok başarılı olabilir ama çok şımarık ve tavırlarını beğenmiyorum" açıklamasında bulunmuştu. Dalveren, muhabirlerin o sözleri hatırlatıp "Yine aynı düşüncede misiniz?" sorusu üzerine "Çok yorum yapmayayım. Daha önce konuştum sonra gündem olduk. Allah yolunu açık etsin, emeklerini boşa çıkarmasın. O da o şekilde ilerleyebiliyor" diye yanıt verdi.

Yıldız Ablam Şarkı Hediye Etti
Yıldız Ablam Şarkı Hediye Etti

YORUMLAR
500
Kaynak: Snob Magazin

Beykoz Kundura Fabrikası, Aleyna Tilki, Yıldız Tilbe, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yıldız Ablam Şarkı Hediye Etti - Son Dakika


Son Dakika
18:01 Yürek parçalayan fotoğraf! Operasyonda şehit düşen 5 askerimiz aynı karede
17:53 Altının kilogram fiyatı 954 bin lira oldu
17:45 Rus rublesi yükselişini sürdürüyor! Dolar karşısında son 4 yılın zirvesinde
17:44 Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimizin sayısı 5'e çıktı
17:18 İstanbul'da toplu intihar şoku! Olayı kararından son anda vazgeçen genç anlattı
17:10 Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü
16:58 Musa Orhan'a hakaretten para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'dan açıklama: Şaşırmadım, umarım şaşıracağımız günleri görürüz
16:25 Zabıta ekipleri şaşırıp kaldı! Dilenci yarım günde 530 TL para toplamış
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 18:57:24. #1.11#
SON DAKİKA: Yıldız Ablam Şarkı Hediye Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement