Yıldız Tilbe'den Emeklilik Açıklaması - Son Dakika
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Yıldız Tilbe'den Emeklilik Açıklaması

27.06.2022 01:21
Yıldız Tilbe'den Emeklilik Açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de başında şapkası ve yüzündeki maskesiyle başını eğerek basın mensuplarına poz vermekten kaçınan Yıldız Tilbe bu kez Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Güzellik ve makyaj ürünleri satan bir mağazadan alışveriş yapan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Zerrin Özer'in müzik kariyerini noktalamasını değerlendirip "Öyle canı istemiş, isterse geri döner. Benim emekli olmama daha var" diye konuştu.

Yazı çalışarak geçirdiğini ve tatile pek fırsat bulamamaktan dert yanan Tilbe "Tatil bu sene görünmüyor belki yaz sonu olabilir. Tatil beldelerine işe gittiğimizde öyle otelden denize bakıyoruz, fırsat olmuyor. Denizi sadece uzaktan görüyoruz" dedi.

Tilbe ayrıca geçtiğimiz hafta Zerrin Özer'in müzik kariyerini noktaladığını açıklamasını "Öyle istemiş canı, isterse geri döner, kapı açık her zaman. Sanatçı canı isterse emeklilik vardır, istemezse yoktur, ya da şartlara bağlıdır. İnsanın gücü yettiğince sahnede olabilir bu hayatta pek çok şeyde de böyledir" diye değerlendirirken, "Siz emekli olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Benim emekli olmama daha var" cevabını verdi.

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Konserinde yağmura aldırış etmeyen Yıldız Tilbe, sırılsıklam olana kadar göbek attı Konserinde yağmura aldırış etmeyen Yıldız Tilbe, sırılsıklam olana kadar göbek attı
Kaynak: Snob Magazin

Yıldız Tilbe, Zerrin Özer, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yıldız Tilbe'den Emeklilik Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yıldız Tilbe'den Emeklilik Açıklaması - Son Dakika
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