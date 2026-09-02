2026-2027 eğitim yılı ilk haftasında öğrencisi olan kamu personeline günde 3 saat idari izin
Yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde Cumhurbaşkanı kararıyla kamu görevlilerine 2026-2027 eğitim yılının ilk haftasında günde 3 saat idari izin hakkı tanındı. Okul uyum haftası olan 7-11 Eylül tarihlerini kapsayan düzenleme, öğrencisi bulunan kamu personelinin çocuklarına eşlik edebilmesini amaçlıyor.
Yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde kamu personelini ilgilendiren önemli bir düzenleme yapıldı. Cumhurbaşkanı tarafından alınan karara göre, 2026-2027 eğitim yılının ilk haftasında kamu görevlilerine günde 3 saat idari izin hakkı tanındı.
Bu kapsamda okul uyum haftası olarak belirlenen 7-11 Eylül tarihlerinde idari izinden kimlerin yararlanacağı ve hangi şartların geçerli olduğu merak ediliyor. Düzenlemenin detayları, öğrencisi bulunan kamu personelinin bu süreçte çocuklarına eşlik edebilmesini amaçlıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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