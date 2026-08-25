Denizli'de Okullar İçin Yeni Kadrolar - Son Dakika
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Denizli'de Okullar İçin Yeni Kadrolar

Denizli\'de Okullar İçin Yeni Kadrolar
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Denizli'de 2026-2027 eğitim yılı için 926 yardımcı personel ve 340 güvenlik kadrosu açıldı.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 2026-2027 eğitim öğretim yılında kentteki devlet okullarında görevlendirilmek üzere 926 yardımcı personel ve 340 güvenlik görevlisi kadrosunun açıldığını duyurdu. Subaşıoğlu, yeni eğitim dönemi öncesinde okulların daha temiz ve güvenli hale getirilmesi için hazırlıkların tamamlandığını belirterek, kadroların eğitim kurumlarına hayırlı olmasını diledi.

Subaşıoğlu, açıklanan kadrolarla öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim göreceğini ifade etti. Okulların temizlik ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasının önemine vurgu yapan Subaşıoğlu, 'Daha temiz, daha güvenli okullar için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz' dedi. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde Denizli'deki devlet okullarında temizlik ve güvenlik hizmetlerinin bu kadrolarla güçlendirilmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Güvenlik, Denizli, Memur, Son Dakika

Son Dakika Memur Denizli'de Okullar İçin Yeni Kadrolar - Son Dakika

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