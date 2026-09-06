KDK: Sağlık mazeretli atama norm kadro gerekçesiyle reddedilemez, öğretmen Denizli'ye atanmalı - Son Dakika
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KDK: Sağlık mazeretli atama norm kadro gerekçesiyle reddedilemez, öğretmen Denizli'ye atanmalı

KDK: Sağlık mazeretli atama norm kadro gerekçesiyle reddedilemez, öğretmen Denizli\'ye atanmalı
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Kamu Denetçiliği Kurumu, bakıma muhtaç babası için Denizli'ye tayin isteyen beden eğitimi öğretmeninin talebinin norm kadro gerekçesiyle reddedilemeyeceğine hükmetti. Kurum, öğretmenin Denizli'ye atanması için Milli Eğitim Bakanlığı'na tavsiyede bulundu ve kararın 30 gün içinde uygulanmasını istedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu, Isparta'da görev yapan beden eğitimi öğretmeninin sağlık mazeretiyle Denizli'ye atanma talebinin norm kadro gerekçesiyle reddedilemeyeceğini belirtti. Öğretmen, Denizli'de yaşayan bakıma muhtaç babasının tam teşekküllü hastane raporuyla başkasının yardımına ihtiyaç duyduğunu bildirerek atama başvurusu yapmıştı.

İdare, norm kadro yetersizliğini gerekçe göstererek talebi reddedince açılan davada Isparta 1. İdare Mahkemesi işlemi iptal etti. Mahkeme kararı sonrası öğretmen Afyonkarahisar'a görevlendirildi; bu işlem de itiraz üzerine kaldırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmene İstanbul veya Gaziantep illerinden birini tercih etmesini bildirdi. Bakanlık, Denizli'de beden eğitimi öğretmeni ihtiyacı bulunmadığını, tercih yapılmaması halinde görevin Isparta'da süreceğini ifade etti.

KDK, Anayasa'nın 138. ve İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28. maddeleri uyarınca idarenin mahkeme kararlarını gerekçeleriyle uygulaması gerektiğine dikkati çekti. Sağlık mazeretine dayalı yer değişikliklerinin yaşam ve sağlık hakkıyla bağlantılı olduğunu vurgulayan Kurum, norm kadro doluluğu veya atıl kapasite gerekçelerinin anayasal hakları sınırlamak için kullanılamayacağı sonucuna vardı.

Kurum, başvurucunun Denizli dışındaki iller arasında tercihe zorlanmasını hukuki belirlilik ve güvenlik ilkelerine aykırı buldu. KDK, başvuruyu kabul ederek öğretmenin Denizli'ye atanması yönünde MEB'e tavsiyede bulundu; Bakanlığın karar doğrultusundaki işlemleri 30 gün içinde bildirmesi gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı, Denizli, Memur, Son Dakika

Son Dakika Memur KDK: Sağlık mazeretli atama norm kadro gerekçesiyle reddedilemez, öğretmen Denizli'ye atanmalı - Son Dakika

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