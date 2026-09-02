Keçiören Belediyesi'nde 171 personelin uyuşturucu testi pozitif çıktı - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi'nde 171 personelin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Keçiören Belediyesi\'nde 171 personelin uyuşturucu testi pozitif çıktı
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Keçiören Belediyesi'nde 3 bin 481 personelin katıldığı gönüllü uyuşturucu taramasında 171 çalışanın testi pozitif çıktı. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, pozitif çıkanlardan itiraz etmeyen 129 kişinin iş akdine son verildiğini ve tedavi olmaları gerektiğini açıkladı.

Keçiören Belediyesi'nde yapılan uyuşturucu taramasında 171 çalışanın testi pozitif çıktı. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada, 3 bin 481 personelin tarandığını ve 171 kişinin pozitif sonuç aldığını söyledi. Özarslan, 'Bence bu normal; 3 bin 481 personelden 171'i pozitif çıkmış.' dedi.

Pozitif çıkan 171 kişiden 42'si sonuca itiraz etti; itirazların kullanılan ilaçlardan kaynaklanmış olabileceği ifade edildi. Kalan 129 kişinin tedavi olması gerektiği ve bu kişilerin iş akdine son verildiği aktarıldı. Özarslan, 'Biz bir işlem yapamayız, gönüllülük esasına göre yaptık' diyerek uygulamanın gönüllü olduğunu vurguladı.

Özarslan, Keçiören'in 51 mahallesinden 35'inde uyuşturucu sorunu yaşandığını belirterek 'Uyuşturucu satan vatan hainidir' pankartları astırdığını ve tehdit edildiğini söyledi. Kendisinin de teste girdiğini ve sonucunu basınla paylaştığını ekledi.

Süreç, personelin ve toplum sağlığının korunması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Başkan, personelin güvenliğini sağlamak için mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

Mesut Özarslan, Memur, Son Dakika

Son Dakika Memur Keçiören Belediyesi'nde 171 personelin uyuşturucu testi pozitif çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Keçiören Belediyesi'nde 171 personelin uyuşturucu testi pozitif çıktı - Son Dakika
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