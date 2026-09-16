MEB atama yerine ücretli öğretmen alımına yöneldi, Doğu ve Güneydoğu\'da açık kapatılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), atama bekleyen yüzbinlerce öğretmen adayını görevlendirmek yerine okullardaki eğitmen açığını kapatmak için ücretli öğretmen alımı yapıyor.

Yayımlanan listelerde özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki illerde öğretmen açığı dikkati çekti.

Listelerde ilahiyat, tarih, coğrafya, beden eğitimi, sosyoloji, sanat tarihi ve sağlık hizmetleri gibi farklı alanlardan mezun kişilerin okullarda görevlendirildiği görüldü.