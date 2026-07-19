Antonelli Pole'dan Zafer Peşinde

Kimi Antonelli, Belçika Grand Prix'sinde pole pozisyonundan başlayarak üç yarıştır süren galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor. 19 yaşındaki İtalyan, sıralama turlarında Max Verstappen'i geçerek pole aldı; son galibiyetini Monako'da elde etmişti.

Takım arkadaşı George Russell üçüncü sırada, Ferrari sürücüleri Charles Leclerc ve Lewis Hamilton dördüncü ve beşinci sırada yer alıyor. Lando Norris ise grid cezası nedeniyle 13. sıradan yarışa başlayacak.