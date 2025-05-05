Bowax\'tan Kadınlara Ücretsiz Otomotiv Eğitimi

KADINLARIN araç bakım hizmetlerinde aktif rol alması hedefiyle harekete geçen otomotiv bakım ve koruma markası Bowax, kadınlara özel ücretsiz eğitim vereceğini duyurdu.

Otomotiv bakım ve koruma hizmetleri markası Bowax'ın eğitim merkezi, kadınlara özel ücretsiz eğitim programını açıkladı. Bowax Academy, kadınlara sadece bilgi ve beceri kazandırmakla kalmayıp iş fırsatları sunmayı hedeflediğini aktardı.

Eğitim merkezinin profesyonel eğitim modelleriyle öne çıktığını belirten Bowax Kurucusu Lokman İn, "Kadınların sektörde daha fazla yer alması, kaliteyi ve vizyonu ileri taşıyor. Bowax Academy, bu değişimin liderliğini üstleniyor. Kadınlar için sağladığımız ücretsiz eğitim programları, bir kampanya ya da sınırlı bir dönem uygulaması değil, akademimizin sürekliliğini gösteriyor. Sürdürülebilir sosyal sorumluluk projemiz her zaman devam edecek" dedi.

'FRANCHİSE SİSTEMİYLE GİRİS¸İMCİLERE GÜÇLÜ BİR MODEL SUNUYORUZ'

Eğitim merkezinin hem sektörel yenilikleri hem de toplumsal değişim projelerini birleştirerek otomotiv dünyasında gerçek bir liderlik modeli sunduğunu söyleyen Lokman İn, "2 bin 500 metrekare alanda kurulu akademimiz, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük otomotiv koruma eğitim merkezi olarak faaliyet gösteriyor. Bowax olarak, sahip olduğumuz sistemsel altyapı sayesinde, sürdürülebilir franchise modeli geliştirdik ve girişimcileri destekleyen bir sistem sunduk. Boya koruma filmlerinde Türkiye'de ilk olan PPF Kasko Sistemi'ni yürüten markamız, uygulama hizmetleriyle de sektörde kalite standartlarını belirliyor. Denetimsiz uygulamalara karşı kalite güvencesi, franchise sistemiyle de girişimcilere güçlü bir model oluşturmakla kalmıyor, kalifiye personel yetiştirip nitelikli işgücü oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Lokman İn son olarak şunları söyledi:

"Geleceğe yönelik vizyonumuzda, Türkiye genelinde franchise sistemimizle yaygınlaşmak ve Avrupa başta olmak üzere uluslararası pazarlara açılmak stratejik bir öncelik taşıyor. Sektörümüzün dinamik yapısı içinde kadınların aktif ve etkin roller üstlenmesi gerektiğine inanıyoruz ve bu doğrultuda özel programlar geliştiriyoruz. Aynı zamanda, sürekli ürün geliştirme ve yenilikçi dijital çözümlerle sektördeki lider konumumuzu pekiştirmeyi hedefliyoruz. Bu dört temel strateji, 2019'dan bu yana sektördeki standartları yukarı taşımayı hedefleyen Bowax'ın sürdürülebilir büyümesini ve sektördeki öncü rolünü destekleyecek."

'YILDA 800'DEN FAZLA MEZUNLA NİTELİKLİ İŞGÜCÜ OLUŞTURUYOR'

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Yılda 800'den fazla nitelikli mezun vererek sektörün insan kaynağı ihtiyacını karşılayan Bowax Academy, sunduğu özgün eğitim modeliyle kadınlara sadece meslek kazandırmıyor aynı zamanda sektöre donanımlı profesyoneller yetiştiriyor. Katılımcılar hem teorik bilgiye hem de uygulamalı tecrübeye sahip olarak mezun oluyor. Bowax Academy, üreticiyle tüketici arasındaki kalite zincirini sağlamak için Avrupa ve Türkiye genelinde eğitim altyapısıyla fark yaratıyor. 2025 sonuna kadar en az 500 kadını sektöre kazandırmayı hedefliyor. Avrupa'da da kadın odaklı eğitim projeleri başlatarak bu vizyonu uluslararası arenaya taşımayı planlıyor."