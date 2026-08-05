BYD Türkiye\'de Satışları Düşüyor

BYD, Türkiye'de Temmuz ayında yalnızca 17 araç satabildi. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre markanın Ocak-Temmuz satışları 6.754 adette kaldı ve elektrikli araç pazarındaki payı yüzde 7,23'e geriledi. Bu düşüşün en önemli nedeni, Manisa için planlanan 1 milyar dolarlık fabrika yatırımının askıya alınması. Şirket başkan yardımcısı, Türkiye için net bir takvim olmadığını, önceliklerinin Macaristan fabrikası olduğunu söyledi.

BYD'nin satışları düşerken Türkiye elektrikli araç pazarı hareketli. Temmuzda toplam 12.684 elektrikli otomobil satıldı. Pazar lideri TOGG, aylık 4.600 satışla ve yılın ilk yedi ayında 25.848 satışla yüzde 27,67 pazar payına ulaştı. TOGG'u 8.602 satışla KG Mobility ve 8.029 satışla MINI izledi.