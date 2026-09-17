BYD, Yuan UP\'ın yeni Feichi Edition modelini Çin\'de satışa çıkardı

BYD, Yuan UP'ın yeni Feichi Edition modelini Çin'de satışa çıkardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BYD, kompakt elektrikli crossover Yuan UP'ın 2027 Feichi Edition versiyonunu Çin'de satışa sundu. Yurt dışında Atto 2 adıyla satılan model yaklaşık 11.150 dolarlık başlangıç fiyatını korurken, devlet teşvikleriyle fiyat 10.410 dolara kadar düşüyor.
BYD, bütçe dostu kompakt elektrikli crossover modeli Yuan UP'ın en yeni versiyonu olan 2027 Yuan UP Feichi Edition'ı Çin'de resmi olarak satışa sundu.
Yurt dışı pazarlarda Atto 2 adıyla satılan modelin yeni versiyonu, yaklaşık 11.150 dolar başlangıç fiyatını koruyor. Devletin sağladığı hurda/takas teşvikleriyle bu fiyat, uygun alıcılar için yaklaşık 10.410 dolara kadar geriliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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