BYD, Yuan UP\'ın yeni Feichi Edition modelini Çin\'de satışa çıkardı

BYD, bütçe dostu kompakt elektrikli crossover modeli Yuan UP'ın en yeni versiyonu olan 2027 Yuan UP Feichi Edition'ı Çin'de resmi olarak satışa sundu.

Yurt dışı pazarlarda Atto 2 adıyla satılan modelin yeni versiyonu, yaklaşık 11.150 dolar başlangıç fiyatını koruyor. Devletin sağladığı hurda/takas teşvikleriyle bu fiyat, uygun alıcılar için yaklaşık 10.410 dolara kadar geriliyor.