Engellilere ÖTV muafiyetli sıfır otomobilde 13 model açıklandı - Son Dakika
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Engellilere ÖTV muafiyetli sıfır otomobilde 13 model açıklandı

Engellilere ÖTV muafiyetli sıfır otomobilde 13 model açıklandı
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Türkiye'de %90 ve üzeri engelliler ile özel tertibat şartı aranan %40-89 ortopedik engelliler, 10 yılda bir ÖTV'siz sıfır araç alabiliyor. En az %40 yerlilik şartını sağlayan 13 modelin muafiyet kapsamına alınması, engelli vatandaşlara önemli bir maddi avantaj sağlarken bütçe planlamasını da kolaylaştırıyor.

Türkiye'de ÖTV muafiyetli sıfır otomobil alımı; %90 ve üzeri engelliler ile özel tertibat şartı aranan %40-89 ortopedik engelli vatandaşları kapsıyor. Hak sahipleri, 10 yılda bir kez yerli üretim şartını sağlayan binek araçları ÖTV'siz satın alabiliyor. Mevzuata göre en az %40 yerlilik oranı bulunan sedan, hatchback, SUV, hibrit ve elektrikli otomobiller muafiyet kapsamına giriyor.

ÖTV muafiyetiyle satın alınabilecek 13 model açıklandı. Bazı modellerde muafiyet tutarı bir otomobil parasını aşıyor. Bu durum, engelli vatandaşlar için önemli bir maddi avantaj sağlıyor ve bütçe planlamasında belirleyici oluyor. Güncel fiyat listeleri, yerlilik şartını karşılayan farklı segmentlerdeki araçlardan oluşuyor. Engelli vatandaşlar, bu araçları 10 yılda bir kez olmak üzere ÖTV ödemeden edinebilir.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Türkiye, Ekonomi, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Engellilere ÖTV muafiyetli sıfır otomobilde 13 model açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Engellilere ÖTV muafiyetli sıfır otomobilde 13 model açıklandı - Son Dakika
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