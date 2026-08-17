Ferrari'nin Elektrikli Otomobili 40 Milyona Satıldı

Ferrari'nin ilk tam elektrikli otomobili Luce'nin tek seferlik 'Chassis 0' versiyonu, California'daki Monterey Car Week sırasında Sotheby's tarafından düzenlenen bir yardım müzayedesinde 40 milyon dolara satıldı. Bu, açık artırmada satılan en pahalı yeni otomobil rekorunu kırdı. Satıştan elde edilen tüm gelir, eğitim girişimlerini desteklemek için Ferrari Vakfı'na bağışlanacak.

Ferrari, Luce'yi Mayıs ayında tanıtmıştı. 550.000 Euro (yaklaşık 636.000 dolar) fiyat etiketine sahip model, Jony Ive'nin stüdyosu LoveFrom ile tasarlandı ve 1.000 beygir gücünü dört kapıyla birleştiriyor. CEO Benedetto Vigna, aracın diğer elektrikli otomobillerle benzerliği olmadığını, kopyalanmadığını görmek ve sürmek gerektiğini söyledi.

Müzayede edilen araç, Tailor Made programıyla yapılandırıldı ve 'Chassis 0' plakası taşıyor. Dış kaplamada ışığa göre yeşilden mora değişen Madreperla Yarı Parlak yüzey, iç mekanda Perla Le Mans deri ve Grigio Corvara detayları kullanıldı. Özel jantlar, fren kaliperleri ve optik beyaz zemin üzerine Ferrari logoları da araca özel olarak tasarlandı. Ferrari, konfigürasyonun 'ışık' teması etrafında geliştirildiğini açıkladı.