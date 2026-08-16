Genç Kadın Oto Tamirhanesinde Çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Genç Kadın Oto Tamirhanesinde Çalışıyor

Genç Kadın Oto Tamirhanesinde Çalışıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azra Aruser, otomotiv sektöründe çalışarak kadınların her mesleği yapabileceğini gösteriyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki 23 Nisan Mahallesi'nde bulunan bir oto tamirhanesinde çalışan Azra Aruser (19), çocukluğundan beri otomobillere ve alet edevatlara meraklıydı. Ailesinin desteğiyle erkeklerin yoğun olduğu otomotiv sektörüne adım atan genç kadın, üniversite tercihleri öncesinde kendi isteğiyle bu işe girdi. Doktor olan babasının kendisini desteklediğini belirten Azra, 'Küçükken Barbie ile değil, arabayla oynardım. Sonunda da kendimi burada buldum' dedi. Yolda kalması durumunda aracına müdahale edebilmek için bilgi sahibi olmak istediğini de sözlerine ekledi.

Tamirhanede çalışmanın fiziksel güç gerektirdiğini söyleyen Azra, spor geçmişinin avantaj sağladığını ifade etti. Boks ve dövüş sporlarıyla ilgilendiğini, ayrıca basketbol, futbol, atış ve okçulukla uğraştığını aktardı. İşletme sahibi Sinan Dönmez, Azra'nın babasının kendisini arayarak kızının bu işi yapmak istediğini söylediğini belirtti. Dönmez, 'İlk gördüğümde yapamaz zannettim. Çünkü bu, güç ve kuvvet isteyen, genellikle erkeklerin yaptığı bir meslek. Ancak babası çok ısrar etti. Azra daha ilk günden birçok çırağın, birçok kalfanın yapamayacağı işleri beceriyle, isteyerek ve gönülden yaptı' şeklinde konuştu.

Azra'nın işletmede çalışan ilk kadın çırak olduğunu dile getiren Dönmez, 'Artık ona ben çırak da demiyorum. O bizim bir çalışanımız oldu. Gayet de keyifli, hoş vakit geçiriyoruz' dedi. Azra'nın tamirhanede çalıştığının duyulmasının ardından bazı müşterilerin işletmeyi ziyaret etmeye başladığını ifade etti. Dönmez, 'Burası bence hayallerinin başlayacağı yer oldu onun için. Biz de elimizden gelen bütün desteği hayalleri adına yapmaya çalışıyoruz' diye ekledi.

Gelecekte otomobil yazılımları ve bilgisayar teknolojileri üzerine yoğunlaşmak istediğini belirten Azra, mekanik bilgisini yazılım alanıyla birleştirmeyi hedefliyor. Kadınların istedikleri takdirde her mesleği yapabileceğini vurgulayan Azra, 'Herkes istediği mesleği yapabiliyor. Kadın erkek diye bir şey kalmadı zaten' dedi. Dönmez ise Azra'nın Bursa'da bu işi yapan sayılı kadınlardan biri olduğunu düşündüğünü belirterek, 'Bence Türkiye'de de sayılıdır. Bu kadar becerili olarak sayılıdır. İnşallah devamı gelir bu tür merakı olan kızlar için' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Genç Kadın Oto Tamirhanesinde Çalışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki gündür evde kapalı Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı
2 gol yedi ama maça damga vurdu Herkes Marcos Felipe’yi konuşuyor 2 gol yedi ama maça damga vurdu! Herkes Marcos Felipe'yi konuşuyor
Trabzon’da Hacıosmanoğlu depremi Lige katılmayacaklar Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar
Kanye West’in dünyası Kazakistan’da söndü Kanye West'in dünyası Kazakistan'da söndü
Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye’ye getirildi Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye'ye getirildi

14:36
Tutuklanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’tan günler sonra ilk görüntü
Tutuklanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'tan günler sonra ilk görüntü
13:52
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 1’i çocuk 3 ölü, 5 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1'i çocuk 3 ölü, 5 yaralı
13:45
Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi İşte o görüntüler
Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi! İşte o görüntüler
13:12
Cübbeli Ahmet, Süleymancıları bombaladı
Cübbeli Ahmet, Süleymancıları bombaladı
12:41
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı Tribün eşkıyası adliyede
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası adliyede
12:29
TSK’da görevler değişti Kadın generaller ve Alper Gezeravcı’ya dikkat çeken görevler
TSK’da görevler değişti! Kadın generaller ve Alper Gezeravcı’ya dikkat çeken görevler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 17:16:44. #7.13#
SON DAKİKA: Genç Kadın Oto Tamirhanesinde Çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.