Genç Kadın Oto Tamirhanesinde Çalışıyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki 23 Nisan Mahallesi'nde bulunan bir oto tamirhanesinde çalışan Azra Aruser (19), çocukluğundan beri otomobillere ve alet edevatlara meraklıydı. Ailesinin desteğiyle erkeklerin yoğun olduğu otomotiv sektörüne adım atan genç kadın, üniversite tercihleri öncesinde kendi isteğiyle bu işe girdi. Doktor olan babasının kendisini desteklediğini belirten Azra, 'Küçükken Barbie ile değil, arabayla oynardım. Sonunda da kendimi burada buldum' dedi. Yolda kalması durumunda aracına müdahale edebilmek için bilgi sahibi olmak istediğini de sözlerine ekledi.

Tamirhanede çalışmanın fiziksel güç gerektirdiğini söyleyen Azra, spor geçmişinin avantaj sağladığını ifade etti. Boks ve dövüş sporlarıyla ilgilendiğini, ayrıca basketbol, futbol, atış ve okçulukla uğraştığını aktardı. İşletme sahibi Sinan Dönmez, Azra'nın babasının kendisini arayarak kızının bu işi yapmak istediğini söylediğini belirtti. Dönmez, 'İlk gördüğümde yapamaz zannettim. Çünkü bu, güç ve kuvvet isteyen, genellikle erkeklerin yaptığı bir meslek. Ancak babası çok ısrar etti. Azra daha ilk günden birçok çırağın, birçok kalfanın yapamayacağı işleri beceriyle, isteyerek ve gönülden yaptı' şeklinde konuştu.

Azra'nın işletmede çalışan ilk kadın çırak olduğunu dile getiren Dönmez, 'Artık ona ben çırak da demiyorum. O bizim bir çalışanımız oldu. Gayet de keyifli, hoş vakit geçiriyoruz' dedi. Azra'nın tamirhanede çalıştığının duyulmasının ardından bazı müşterilerin işletmeyi ziyaret etmeye başladığını ifade etti. Dönmez, 'Burası bence hayallerinin başlayacağı yer oldu onun için. Biz de elimizden gelen bütün desteği hayalleri adına yapmaya çalışıyoruz' diye ekledi.

Gelecekte otomobil yazılımları ve bilgisayar teknolojileri üzerine yoğunlaşmak istediğini belirten Azra, mekanik bilgisini yazılım alanıyla birleştirmeyi hedefliyor. Kadınların istedikleri takdirde her mesleği yapabileceğini vurgulayan Azra, 'Herkes istediği mesleği yapabiliyor. Kadın erkek diye bir şey kalmadı zaten' dedi. Dönmez ise Azra'nın Bursa'da bu işi yapan sayılı kadınlardan biri olduğunu düşündüğünü belirterek, 'Bence Türkiye'de de sayılıdır. Bu kadar becerili olarak sayılıdır. İnşallah devamı gelir bu tür merakı olan kızlar için' ifadelerini kullandı.