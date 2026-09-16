Google Haritalar\'ın araç simgesi özelliği Android Auto ekranlarına geliyor

Google Haritalar'ın araç simgesi özelliği Android Auto ekranlarına geliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Google Haritalar'ın en keyifli kişiselleştirme özelliklerinden biri Android Auto ekranlarına taşınıyor. Navigasyon ekranındaki klasik mavi oktan kurtulmak artık mümkün, üstelik telefonunuza dokunmanıza bile gerek kalmıyor.
Google Haritalar'ın en keyifli kişiselleştirme özelliklerinden biri sonunda Android Auto ekranlarına taşınıyor. Kullanıcıların uzun süredir beklediği bu yeni güncelleme sayesinde, navigasyon ekranındaki o klasik ve sıkıcı mavi oktan kurtulmak artık çok daha kolay.
Üstelik bu işlem için telefonunuza dokunmanıza bile gerek kalmıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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