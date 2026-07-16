Hamilton Belçika'ya Dönüyor - Son Dakika
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Hamilton Belçika'ya Dönüyor

16.07.2026 16:36
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Hamilton, Belçika GP'de sekizinci şampiyonluğu için mücadele edecek. Antonelli ve Russell da iddialı.

Lewis Hamilton, 20 yıl sonra en sevdiği pistlerden birine dönüyor. İki hafta önceki evindeki Britanya GP'sinde Ferrari takım arkadaşı Charles Leclerc ve Mercedes'ten George Russell'ın arkasında üçüncü olan yedi kez dünya şampiyonu, sekizinci şampiyonluğu için mücadele edecek. İtalyan genç Kimi Antonelli, bu yıl üst üste beş "ilk" zafer kazanarak Mercedes adına 179 puanla yarış lideri durumunda, Russell'ın 25, Hamilton'ın 32 puan önünde.

Ancak 19 yaşındaki Antonelli son üç yarışın ikisinde puan alamazken Ferrari son üç yarışın her birinde sürücülerine galibiyet getiren bir form yakaladı. Hamilton'ın bir zamanlar 66 puan olan liderlik farkı yarıya indi. Mercedes takım patronu Toto Wolff, "Güvenilirlik sorunları bize puan kaybettirdi. Rekabetçi bir şampiyonada bunu kaldıramayız." dedi.

Antonelli geçen yıl Spa'da zorlu bir yarış geçirdi; 19. sırada başlayıp 16. bitirdi. Ancak bu yıl Monaco'da da benzer bir hayal kırıklığı yaşadıktan sonra beşinci galibiyetini alarak büyük bir dönüş yaptı. Aracı güvenilir olursa ve Mercedes güç ve düzlük hızı avantajını yakalarsa Antonelli ve Russell yenilmesi gereken isimler olacak. Ancak Hamilton deneyimi ve yeniden kazandığı enerjiyle, ayrıca dört kez dünya şampiyonu Max Verstappen de iddialı olacak.

Hamilton'ın Belçika'da rekoru elinde tutması geçmişteki talihsizliklerle engellenmişti; özellikle 2008'de yağmurda birinci bitirmesine rağmen tartışmalı bir cezayla galibiyeti elinden alınmıştı. Şimdi 18 yıl daha tecrübeli ve Ferrari'nin yeniden doğuşuyla, özellikle düzlük hızıyla zafer için mücadele etmeyi umuyor. Aynı durum Leclerc ve Verstappen için de geçerli. Verstappen annesi Belçikalı olduğu için ikinci bir ev yarışı olarak gördüğü Belçika'da üçüncü galibiyetini hedefliyor ancak Silverstone'da aracının arka kanadı yine arızalanmıştı.

Evinde hayal kırıklığı yaşayan şampiyon McLaren de bir şey kanıtlamak zorunda. Oscar Piastri geçen yıl takım arkadaşı Lando Norris'in önünde kazanmıştı. Enerji yönetimi, güç tüketen yüksek hızlı bu pistte yine önemli olacak. Verstappen, "Düzlükteki sınırlamalar zorlayıcı olabilir ama geçmişte burada iyi iş çıkardık. Göreceğiz ve umarız en iyisi olur." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Belçika, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Hamilton Belçika'ya Dönüyor - Son Dakika

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