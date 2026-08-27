Hindistan'ın Elektrikli Araç Pazarında Büyük Beklenti - Son Dakika
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Hindistan'ın Elektrikli Araç Pazarında Büyük Beklenti

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Bakan Gadkari, Hindistan'ın EV pazarının 2030'da 20 lakh crore'a çıkacağını açıkladı.

Birlik Bakanı Nitin Gadkari, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Hindistan'ın elektrikli araç (EV) pazarının 2030 yılına kadar 20 lakh crore'a büyümesinin beklendiğini ve 5 crore iş yaratma potansiyeli olduğunu söyledi. CII-ITC Sürdürülebilir Kalkınma Mükemmeliyet Merkezi tarafından düzenlenen bir zirvede konuşan Gadkari, şu anda Hindistan'da 57 lakh elektrikli aracın kayıtlı olduğunu ve pazar penetrasyonunun yüzde 7 olduğunu belirtti.

Kara taşımacılığı ve otoyol bakanı, Hindistan'ın en büyük iki tekerlekli araç üreticisi Bajaj Auto ve Hero MotoCorp'un ürettikleri araçların yüzde 50'sinden fazlasını ihraç ettiğine dikkat çekti. Gadkari, Hindistan'da yıllık 1 lakh elektrikli otobüs talebi olduğunu ancak yalnızca 50.000-60.000 arası EV otobüs üretebildiklerini söyledi. Hükümetin beş yıl içinde Hindistan'ın otomotiv endüstrisini dünyada bir numara yapmayı hedeflediğini belirtti.

Gadkari, Hindistan'da üretilen araçların kalitesinin iyi ve maliyetinin düşük olduğunu, bu nedenle tüm büyük otomotiv şirketlerinin ülkede bulunduğunu ifade etti. Bakan olduğunda Hint otomotiv endüstrisinin büyüklüğünün 14 lakh crore olduğunu, şimdi ise 22 lakh crore olduğunu söyledi. ABD otomotiv endüstrisinin büyüklüğü 78 lakh crore, Çin'in 47 lakh crore ve Hindistan'ın 23 lakh crore olarak belirtildi.

Fosil yakıt ithalatına yılda 22 lakh crore harcandığını ve bunun kirliliğe yol açtığını söyleyen Gadkari, iyi otoyollar ve alternatif yollarla biyoyakıtın gelecek olduğunu vurguladı. Lojistik maliyetinin yüzde 8'e düşürülmesi hedefinden bahseden bakan, IIT Chennai, IIT Kanpur ve IIM Bangalore tarafından hazırlanan bir rapora göre ekspres yolların ve ekonomik koridorların lojistik maliyetini yüzde 16'dan yüzde 10'a düşürdüğünü dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

Hindistan, Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Hindistan'ın Elektrikli Araç Pazarında Büyük Beklenti - Son Dakika

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