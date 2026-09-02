Hindistan otomotiv parça sanayisi 2030'da 200 milyar dolar ciro hedefliyor - Son Dakika
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Hindistan otomotiv parça sanayisi 2030'da 200 milyar dolar ciro hedefliyor

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BCG-ACMA raporuna göre Hindistan otomotiv parça sektörü, 2030 mali yılına kadar yaklaşık 200 milyar dolar ciro elde etmeyi hedefliyor. Şirketlerin bu hedefe ulaşmak için hammadde maliyetleri, işgücü sıkıntısı ve talep dalgalanmalarına karşı dirençlerini artırmaları gerekiyor; ihracatın da 24 milyar dolardan 45 milyar dolara çıkarılması planlanıyor.

Yeni Delhi, 2 Eylül (ANI): Hindistan'ın otomotiv parça sanayisi, 2030 mali yılına kadar yaklaşık 200 milyar dolarlık ciro elde etmeyi hedefliyor. Boston Consulting Group ve Otomotiv Parça Üreticileri Derneği'nin (BCG-ACMA) ortak raporuna göre, bu hedefe ulaşmak için şirketlerin hammadde ve enerji maliyetleri, işgücü sıkıntısı ve talep dalgalanmalarına karşı daha güçlü bir direnç geliştirmeleri gerekiyor.

Rapor, sektörün son on yılda yıllık bileşik yüzde 17 büyüyerek 2026 mali yılında 86 milyar dolara ulaştığını, yerelleşme oranını yüzde 70'in üzerine çıkardığını ve net dış ticaret fazlası verdiğini ortaya koydu. Büyümenin bir sonraki aşaması, şirketlerin yalnızca kapasite artışına değil, yeteneklerini güçlendirmesine bağlı olacak.

Raporda, sektör liderlerinin yaklaşık yüzde 90'ı doğru zamanda doğru yerde olduklarını düşünüyor; ancak yüzde 78'i işlerin birkaç yıl öncesine göre daha riskli olduğunu belirtiyor. Daha dirençli olduğunu kanıtlayan şirketlerin, 2025 mali yılına kadar yaklaşık 1,4 puanlık kar marjı avantajı elde ettiği, zorlu dönemlerde bu farkın daha da açıldığı görülüyor.

BCG ortağı Gurbani Bagga, ANI'ye yaptığı açıklamada, sektörün COVID, GST değişiklikleri, hammadde sorunları ve küresel tedarik zinciri kısıtlamaları gibi tekrarlanan kesintilere rağmen büyümeye devam ettiğini söyledi. Bagga, güçlü iç talep, lüksleşme, elektrifikasyon, yerelleşme ve artan ihracatın sektörün büyümesini destekleyeceğini, otomotiv parça ihracatının 24 milyar dolardan 45 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.

Bagga, enerji ve hammadde maliyetleri ile OEM'lerden gelen talep dalgalanmaları ve işgücü beceri eksikliklerini şirketlerin yönetmesi gereken temel zorluklar olarak sıraladı. BCG-ACMA raporu, insan kaynakları, tedarik zinciri, talep karışımı, katma değer ve teknoloji olmak üzere beş bölümden oluşan bir dirençlilik yol haritası öneriyor. Ayrıca mühendislik, Ar-Ge, otomasyon ve dijital yeteneklere daha fazla yatırım yapılmasını vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Hindistan, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Hindistan otomotiv parça sanayisi 2030'da 200 milyar dolar ciro hedefliyor - Son Dakika

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