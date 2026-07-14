Hyundai ve Kia'dan 14 Elektrikli Araç Geri Çağrıldı - Son Dakika
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Hyundai ve Kia'dan 14 Elektrikli Araç Geri Çağrıldı

14.07.2026 00:51
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SK On'dan alınan bataryalardaki hata nedeniyle 14 elektrikli araç geri çağrıldı, yangın riski var.

Hyundai ve Kia, batarya üreticisi SK On'dan tedarik edilen hücrelerdeki üretim hatası nedeniyle toplam 14 elektrikli aracını geri çağırıyor. Hata, yanlış hizalanmış pil elektrotlarının dahili kısa devreye yol açarak park halinde veya hareket halindeyken yangın çıkarmasına sebep olabiliyor.

Geri çağırma kapsamında altı adet 2023-2024 Hyundai Ioniq 5, yedi adet 2022-2024 Kia EV6 ve bir adet 2024 Kia EV9 bulunuyor. Araç sahiplerine batarya şarjını %80 ile sınırlamaları ve araçlarını evlerden uzak, açık havada park etmeleri tavsiye ediliyor. Kia, etkilenen araçların yüksek voltajlı batarya paketini tamamen yenisiyle değiştirecek. Resmi bildirimler 7 Ağustos'ta yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Güvenlik, Hyundai, Kia, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Hyundai ve Kia'dan 14 Elektrikli Araç Geri Çağrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hyundai ve Kia'dan 14 Elektrikli Araç Geri Çağrıldı - Son Dakika
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