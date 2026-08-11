Jamie Chadwick'ten Kadın Yarışçılar İçin Davet - Son Dakika
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Jamie Chadwick'ten Kadın Yarışçılar İçin Davet

Jamie Chadwick\'ten Kadın Yarışçılar İçin Davet
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Jamie Chadwick, motor sporlarında kadınların artması için alt yapının güçlenmesi gerektiğini vurguladı.

Britanya'nın önde gelen kadın yarışçısı Jamie Chadwick, motor sporlarında kadınların zirveye çıkabilmesi için yeterli sayıda kadının alttan başlaması gerektiğine inanıyor. Artık feshedilmiş W Serisi'nde üç kez şampiyon olan ve şu anda dünya dayanıklılık şampiyonasında kariyer hedefleyen Chadwick, kızları kartinge ve motor sporlarına yönlendirmek için kendi girişimini başlattı.

Reuters'a konuşan Chadwick, genç yaşta hız tutkusunu uyandırmanın yanı sıra, erkek egemen bu sporda genç kadınlar için davetkar ve kucaklayıcı bir ortam yaratmanın önemli olduğunu söyledi. Kendi deneyiminden bahseden Chadwick, go-kart pistinde tek kız olduğunu ve 8-12 yaşlarında bu ortamın pek de davetkar olmadığını hatırlattı. Bu yüzden genç kızların arkadaşlarıyla gelip yarışın tadını çıkarabileceği bir topluluk ve şampiyona oluşturmak istediğini belirtti.

Chadwick, erkeklerin motor sporlarındaki en büyük avantajlarından birinin dört yaş gibi erken yaşta başlamak olduğunu söyledi. Ailelerin, üst seviyede çok az kadın yarıştığı için erkek çocuklarını kızlardan daha çok teşvik ettiğini ifade etti. Bu ay, bir kadının Formula 1'de son kez yarışmasının 50. yıl dönümü. 15 Ağustos 1976'da Avusturya Grand Prix'sinde yarışan Lella Lombardi, 24. sıradan başlamış ve 12. olmuştu. Lombardi, 1975 İspanya Grand Prix'sinde altıncı olarak puan alabilen tek kadın sürücü olmaya devam ediyor.

Chadwick, kadınların spora girişinin arttığını ancak tabandan gelen yolların sonuç vermesinin zaman alacağını söyledi. Formula 1'in 22 sürücüyle ve bu yıl sadece bir çaylakla neredeyse herkes için imkansız bir hayal olduğunu belirtti. "Zirveye ulaşanların yüzdesi çok çok küçük" diyen Chadwick, kadın sürücü oranının en iyi ihtimalle yüzde 20 olduğunu, 50-50'ye yaklaşmanın uzun zaman alacağını ifade etti.

Tüm kadın girişimlerinin, halihazırda sporda olan kadınlara hitap ettiğini söyleyen Chadwick, kaynak yetersizliğinden bırakanların geri dönmesine de yardımcı olduğunu belirtti. Önümüzdeki beş yıl içinde şimdiye kadarki en kaliteli kadın yarışçıları göreceğinden emin olduğunu ancak spor büyüdüğü için erkek sürücülerin de çok güçlü olduğunu ve bunun zorluk yarattığını ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Jamie Chadwick'ten Kadın Yarışçılar İçin Davet - Son Dakika

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