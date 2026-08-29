Norris, McLaren ile 2030'a kadar sözleşme uzattı - Son Dakika
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Norris, McLaren ile 2030'a kadar sözleşme uzattı

Norris, McLaren ile 2030\'a kadar sözleşme uzattı
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Lando Norris, McLaren ile en az 2030 sonuna kadar sözleşme uzattı. Kariyerinin tamamını McLaren'da geçirmek istediğini belirten Norris, yeni anlaşmanın F1'in en yüksek ücretli pilotları arasına girmesini sağlayabileceği belirtiliyor.

Formula 1 dünya şampiyonu Lando Norris, Cumartesi günü McLaren ile en az 2030 sonuna kadar sözleşme uzattığını duyurdu. 26 yaşındaki Britanyalı, son iki yarıştaki zaferlerinin ardından haberi McLaren çalışanlarına Woking fabrikasındaki etkinlikte verdi.

McLaren ayrıca 2030'un ötesinde de taahhüt için çok yıllı bir seçenek olduğunu belirtti. Norris, takımla 2019'da yarışmaya başlamış, 2017'de test sürücüsü olarak katılmıştı. Takım patronu Andrea Stella, bu uzatmanın süreklilik sağladığını ve takıma güvenlerini güçlendirdiğini söyledi.

Norris, başka takımlara gitme düşüncesinin olmadığını ve kariyerinin tamamını McLaren'da geçirmek istediğini söyledi. 'İşler iyi gitmediğinde bile McLaren ile savaşmak istiyorum' dedi.

Medya raporları, yeni anlaşmanın Norris'i F1'in en çok kazananları arasında Verstappen ve Hamilton'ın arkasında üçüncü sıraya koyabileceğini öne sürdü. Norris, bu rakamların gerçeği yansıtmadığını ancak daha fazla kazanmayı hak ettiğini düşündüğünü ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, McLaren, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Norris, McLaren ile 2030'a kadar sözleşme uzattı - Son Dakika

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