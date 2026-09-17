Lucid ve Bolt, Avrupa\'da 25 bin otonom araç için ortaklık kurdu

ABD'li elektrikli araç üreticisi Lucid Group ile Avrupalı paylaşımlı hareketlilik platformu Bolt, 17 Eylül'de yaptıkları açıklamada Avrupa genelinde sürücüsüz yolculuk hizmetleri sunmak için ortaklık kurduklarını duyurdu. Ortaklık, robotaksi geliştirmenin pilot programlardan ticari uygulamaya geçişini yansıtıyor; özellikle Avrupa'da şirketler ölçek büyütmek için yarışırken rekabet de kızışıyor.

Uber, Verne ve Pony.ai ağustosta Zagreb'de robotaksi yolculuklarını başlatmış, Alphabet'in sahip olduğu Waymo ise 2027 sonunda Almanya'da planlanan lansman öncesinde Münih'te otonom araçları test ediyor.

Bolt, otonom filosunu 2035'e kadar 100 bin araca çıkarma hedefi kapsamında büyük Avrupa şehirlerinde 25 bin tam otonom Lucid aracı konuşlandırmayı planlıyor. Araçların Lucid'in yakında çıkacak Midsize platformuna dayanması ve Nvidia'nın Hyperion otonom araç mimarisini kullanması bekleniyor.

Lucid ve Bolt, SAE Seviye 4 otomasyon için tasarlanmış, tanımlı çalışma koşulları ve alanlarında müdahale gerektirmeden çalışabilen otonom sürüş sistemine hazır bir araç platformunu birlikte geliştirecek. Bolt'un otonom sürüş birimi araç, yazılım, güvenlik ve yolcu deneyimi gereksinimlerinin belirlenmesine yardımcı olacak; ayrıca daha geniş bir yayılım için filo altyapısı, işletim sistemleri ve şehir ortaklıklarını kuracak. Bolt filoyu sahiplenmeyi ve işletmeyi amaçlıyor.

Şirketler, otonom sürüş teknolojisi ortakları, Avrupalı düzenleyiciler ve politika yapıcılarla da çalışacaklarını belirtti. Lucid'in Uber ve otonom sürüş firması Nuro ile ABD'de ayrı bir robotaksi ortaklığı bulunuyor; bu kapsamda Uber, bu yıldan itibaren Gravity SUV ve yakında çıkacak Midsize platformundaki modeller dahil en az 35 bin Lucid aracı konuşlandırmayı taahhüt etmişti.