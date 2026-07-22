M27: İngiltere'nin En Kötü Yolu - Son Dakika
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M27: İngiltere'nin En Kötü Yolu

M27: İngiltere\'nin En Kötü Yolu
22.07.2026 06:01
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Hampshire'daki M27, yol çalışmaları nedeniyle sürücülerin memnuniyetinde en düşük puanı aldı.

Hiçbir şey yol çalışması trafiğinde sıkışıp kalmaktan daha sinir bozucu değildir. Turuncu konilerle dolu şeritler, son derece yavaş geçici trafik ışıkları ve sıkışık arabalar en sabırlı sürücüyü bile inletebilir. İşte bu, İngiltere'nin en kötü yolu ilan edilen Hampshire'daki M27'de sürücülerin kanını kaynatıyor. Southampton'ın batısında Cadnam'da başlayıp Portsmouth'un kuzeyinde sona eren 28 millik bu asfalt şerit, 'berbat' yol çalışmaları ve uzun kuyruklar nedeniyle eleştiriliyor. Bağımsız gözlemci Transport Focus tarafından yapılan Stratejik Yollar Kullanıcı Anketi'ne göre, sürücülerin neredeyse yarısı bu yoldaki yolculuklarından memnun değildi. Yüzde 56 memnuniyet oranıyla bu, İngiltere'deki herhangi bir stratejik yolun elde ettiği en düşük puandı. Sürücüler özellikle yolculuk süresinden hayal kırıklığına uğradı ve bu puan genel olarak yalnızca yüzde 55 oldu. Bir sürücü 'M27'deki yol çalışmaları berbat, düşük hız, dar şeritler ve nadiren fiilen çalışma yapıldığını görüyorum' diye öfkelendi. 'Yol çalışmaları terk edilmiş gibi görünüyor.' 9.500'den fazla sürücünün katıldığı ankette, kaçınılmaz olarak dar şeritler, düşük hız limitleri ve uzun kuyruklarla sonuçlanan yol çalışmaları en büyük şikayetler arasındaydı. Sürücülerin yalnızca yüzde 50'si İngiltere'deki yol çalışmalarının genel yönetiminden memnundu. Diğer yandan, bazı yollar sürüş keyfi sunuyor. A30, yüzde 79 memnuniyetle İngiltere'nin favori yolu seçildi. M20 otoyolu da yüzde 79 ile en yüksek puanı alan otoyol oldu. M56 yüzde 78 ile üçüncü sırada yer aldı. Ancak M42 yüzde 61 ile en kötü ikinci yol oldu. Transport Focus Direktörü Louise Collins, sürücülerin yol çalışmaları konusundaki memnuniyetsizliğine dikkat çekerek, Ulusal Karayolları'nın yatırım planlamasında sürücü sesini duyurmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil M27: İngiltere'nin En Kötü Yolu - Son Dakika

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