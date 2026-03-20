Malkara'da Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malkara'da Kaza: 3 Yaralı

Malkara\'da Kaza: 3 Yaralı
20.03.2026 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünü kontrolü yitirdiği otomobilin takla atıp, devrildiği kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Malkara-Şarköy kara yolu üzerindeki Kavakçeşme ile Ballı Mahallesi arasında meydana geldi. Sena Y.'nin (55) kullandığı 06 BJ 1345 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil, takla atarak yol kenarında ters döndü. Kazada sürücü Sena Y., otomobilde bulunan Sabiha Y. (54) ve Boran Y. (15), yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, Tekirdağ, Malkara, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Malkara'da Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalova’da husumet büyüyor: Aynı ailenin 8 yaşındaki çocuğu da yaralandı Yalova'da husumet büyüyor: Aynı ailenin 8 yaşındaki çocuğu da yaralandı
AB’den Türkiye’ye SEPA teklifi AB'den Türkiye'ye SEPA teklifi
İran, ABD’ye ait F-35 savaş uçağı vurdu İran, ABD'ye ait F-35 savaş uçağı vurdu
Büyükçekmece’de servis minibüsü devrildi: 1 ölü 9 yaralı Büyükçekmece'de servis minibüsü devrildi: 1 ölü 9 yaralı
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Nevşehir’de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı Nevşehir'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı

16:18
İncirlik’te siren sesleri MSB’den “Olumsuz bir durum yok“ açıklaması
İncirlik'te siren sesleri! MSB'den "Olumsuz bir durum yok" açıklaması
16:00
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna’nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı
15:47
İsviçre, ABD’ye silah ihracatını durdurdu
İsviçre, ABD'ye silah ihracatını durdurdu
15:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
13:54
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
13:08
Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 83,44 milyon avro
Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 83,44 milyon avro
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 16:32:55. #7.13#
SON DAKİKA: Malkara'da Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.