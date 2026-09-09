McLaren, Woking tesisine 450 milyon sterlin yatırımla 1.000 kişi işe alacak - Son Dakika
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McLaren, Woking tesisine 450 milyon sterlin yatırımla 1.000 kişi işe alacak

McLaren, Woking tesisine 450 milyon sterlin yatırımla 1.000 kişi işe alacak
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İngiliz süper otomobil üreticisi McLaren, Woking'deki teknoloji merkezine odaklanan 450 milyon sterlinlik yatırımla 1.000 yeni iş pozisyonu oluşturmayı planlıyor. Şirketin mevcut 2.

İngiliz süper otomobil üreticisi McLaren, araç üretim tesisinin yakınındaki Woking'de bulunan teknoloji merkezine odaklanan 450 milyon sterlinlik bir yatırımla 1.000 yeni iş pozisyonu oluşturmayı planlıyor. Bu pozisyonlar doğrudan çalışanlar ile dolaylı ve ajans çalışanlarını kapsarken, şirketin mevcut 2.500 kişilik iş gücünü daha da genişletecek. Yatırım, McLaren'in elektrikli araç girişimi Forseven Holdings ile birleşmesinin ardından geldi.

Bu iş yaratma duyurusu, İngiltere otomotiv sektörünün zor bir dönemden geçtiği sırada yapıldı. Jaguar Land Rover, düşen satışlar ve siber olay ile tarife baskıları nedeniyle önümüzdeki iki yılda 4.000 pozisyonu kapatmayı planladığını bildirdi. Şirketin İngiltere'deki 26.000 maaşlı ve yönetici pozisyonunu hedef alacak kesintiler, küresel çapta 44.000 kişilik iş gücünün bir parçasını oluşturuyor.

McLaren'in genişleme planları, geçen yıl otomotiv bölümünü Bahreyn'in Mumtalakat fonundan satın alan Abu Dabi merkezli CYVN Holdings tarafından destekleniyor. CYVN, şu anda kar etmeyen şirkete beş yıl içinde 2 milyar dolar yatırım yapmayı taahhüt etti. Öte yandan, Avrupalı otomobil üreticileri Çinli rakiplerin (BYD, Chery) artan varlığıyla mücadele ederken Volkswagen 2030'a kadar 100.000 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. İngiliz üreticiler ayrıca önümüzdeki yıl yürürlüğe girecek yeni tarife düzenlemeleri nedeniyle ek zorluklarla karşılaşacak; elektrikli araçlara AB sevkiyatlarında %10 tarife uygulanacak ve İngiltere'de üretilen araçlar Avrupa sübvansiyonlarından yararlanamayacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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