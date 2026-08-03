Mercedes-Benz\'ten Düğmeli Yenilik

Teknolojik gelişmelerle araç iç mekanları büyük değişim geçirdi. Tamamen dijital ekranlardan oluşan otomobiller yaygınlaştı. Mercedes-Benz de 2021'de Hyperscreen adlı dev kokpit tasarımıyla bu alanda dikkat çekmişti.

Ancak beş yıl içinde sürücüler, tüm kontrollerin dokunmatik panellere gömülmesinden rahatsız olduklarını dile getirdi. Basit işlemler için bile karmaşık menülerde kaybolmak şikayet konusu oldu.

Alman üretici bu geri bildirimlere kayıtsız kalmadı. Autocar'a konuşan Mercedes-Benz yöneticisi Mathias Geisen, müşterilerin büyük ekranları sevdiğini ancak temel işlevler için fiziksel düğme istediğini söyledi. Şirket, dijital panelleri koruyarak sık kullanılan kontrollere fiziksel düğme ekleyecek.