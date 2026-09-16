Nissan\'dan Avrupa için Kicks e-POWER hibrit modeli, 170 milyon sterlinlik yatırım

Nissan, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Avrupa pazarına yönelik yeni modeli Kicks e-POWER hibrit crossover'ı duyurdu.

Bu yıl 40. kuruluş yıldönümünü kutlayan İngiltere'deki Sunderland Fabrikası'nda söz konusu modelin üretimi için 170 milyon sterlin yatırım yapılacak.

Kompakt (B-segment) bir crossover olan Kicks, Nissan'a özgü e-POWER hibrit teknolojisiyle donatılacak ve Sunderland'de Qashqai, Juke ve LEAF modelleriyle birlikte üretilecek.