Nissan'dan Avrupa için Kicks e-POWER hibrit modeli, 170 milyon sterlinlik yatırım
Nissan, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Avrupa pazarına yönelik yeni Kicks e-POWER hibrit crossover'ı duyurdu. 40. kuruluş yıldönümünü kutlayan İngiltere'deki Sunderland Fabrikası'nda üretilecek model için 170 milyon sterlin yatırım yapılacak.
Nissan, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Avrupa pazarına yönelik yeni modeli Kicks e-POWER hibrit crossover'ı duyurdu.
Bu yıl 40. kuruluş yıldönümünü kutlayan İngiltere'deki Sunderland Fabrikası'nda söz konusu modelin üretimi için 170 milyon sterlin yatırım yapılacak.
Kompakt (B-segment) bir crossover olan Kicks, Nissan'a özgü e-POWER hibrit teknolojisiyle donatılacak ve Sunderland'de Qashqai, Juke ve LEAF modelleriyle birlikte üretilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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