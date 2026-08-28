Otomobillerde BCM Arızaları İki Katına Çıktı
İngiltere'de gövde kontrol modüllerindeki arızalar, karmaşık elektronik sistemler nedeniyle arttı.
İngiltere'nin yol yardım kuruluşu AA'nın verilerine göre, modern otomobillerde çok sayıda sistemi yöneten gövde kontrol modüllerindeki (BCM) arızalar son altı yılda ikiye katlandı.
Elektronik sistemlerin giderek karmaşıklaşması, bu arızaların artmasında önemli bir etken olarak görülüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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