Otomotiv Distribütörleri Derneği verileri, 2026'nın ilk sekiz ayında pazardaki yüzde 11,91'lik büyümeyi ortaya koydu
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2026 yılı ocak-ağustos dönemine ilişkin otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini açıkladı. Verilere göre, pazarda yılın ilk ayında yüzde 11,91 oranında bir artış görüldü. Rapor, sektördeki satış eğilimlerini ve gelişmeleri yansıtarak otomotiv pazarının performansını gösteriyor.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2026 yılı ocak-ağustos dönemine dair otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini açıkladı. Derneğin açıklaması, sektörün yılın ilk sekiz ayındaki performansını ortaya koyuyor.
Verilere göre, pazarda yılın ilk ayında yüzde 11,91 oranında artış görüldü. Ağustos ayına ilişkin veriler de raporda değerlendirildi. ODMD raporu, otomotiv pazarındaki gelişmeleri ve satış eğilimlerini gösteriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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