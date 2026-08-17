Otomotiv Üretiminde Düşüş, İhracatta Artış - Son Dakika
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Otomotiv Üretiminde Düşüş, İhracatta Artış

Otomotiv Üretiminde Düşüş, İhracatta Artış
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2026'nın ilk 7 ayında araç üretimi %8, otomobil üretimi %19 azaldı. İhracatta değer arttı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2026 yılının ilk 7 ayına ilişkin üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı. Buna göre, toplam araç üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azalarak 767 bin 216 adet oldu. Otomobil üretimi ise yüzde 19 düşüşle 424 bin 667 adede geriledi. Ticari araç üretimi ise bu dönemde yüzde 9 artış gösterdi. Hafif ticari araçlarda artış yüzde 10, ağır ticari araçlarda yüzde 4 olarak kaydedildi.

İhracat tarafında, toplam ihracat adet bazında yüzde 14, otomobil ihracatı yüzde 29 azaldı. Toplam ihracat 542 bin 401 adet, otomobil ihracatı ise 255 bin 679 adet oldu. Değer bazında ise Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre toplam otomotiv ihracatı yüzde 2,6 artışla 24,4 milyar dolara ulaştı. Otomobil ihracatı ise Uludağ İhracatçı Birlikleri verilerine göre yüzde 9 azalarak 6,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Pazar verilerine bakıldığında, toplam pazar yüzde 11 daralarak 661 bin 249 adede geriledi. Otomobil pazarı ise yüzde 12 azalarak 502 bin 712 adet oldu. Ticari araç pazarında da gerileme yaşandı: toplam ticari araç pazarı yüzde 5, hafif ticari araç pazarı yüzde 5, ağır ticari araç pazarı yüzde 8 düştü.

Yerli araç paylarında ise artış görüldü. Otomobil satışlarında yerli araç payı 5 puan artarak yüzde 35'e, hafif ticari araçlarda ise 3 puan artarak yüzde 23'e yükseldi.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, İhracat, Ekonomi, Üretim, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Otomotiv Üretiminde Düşüş, İhracatta Artış - Son Dakika

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