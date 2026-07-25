ÖTV\'de Yeni Düzenleme: Asgari Maktu Belirlendi

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifi ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda değişikliğe gidildi. Yapılan düzenlemeyle ÖTV oranlarının farklılaştırılmasında kullanılan kriterlere taşıtların çekiş sistemi de eklendi.

Binek otomobiller ve insan taşımak üzere imal edilen diğer motorlu taşıtlarda nispi vergi oranına göre hesaplanacak ÖTV tutarının belirli seviyelerin altına düşemeyeceği hükme bağlandı. L sınıfı araçlar için asgari maktu ÖTV 30 bin lira, diğer motorlu taşıtlar için ise 100 bin lira olarak uygulanacak. T sınıfı araçlar ve belirli L sınıfı araçlar bu uygulamanın dışında tutulacak. Asgari maktu vergi tutarları her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.