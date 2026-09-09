Polestar, Formula 2030 Konseptiyle Yeni Agresif Tasarım Dilini Tanıttı - Son Dakika
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Polestar, Formula 2030 Konseptiyle Yeni Agresif Tasarım Dilini Tanıttı

Polestar, Formula 2030 Konseptiyle Yeni Agresif Tasarım Dilini Tanıttı
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İsveçli elektrikli otomobil üreticisi Polestar, yeni nesil modellerine ilham verecek Formula 2030 konseptini duyurdu. Daha yere yakın ve kaslı duruşuyla dikkat çeken konsept, gelecek yıl tanıtılacak Polestar 2 ve 2028'de çıkacak Polestar 7'nin tasarımını şekillendirecek.

İsveçli elektrikli otomobil üreticisi Polestar, yeni nesil modellerine yön verecek tasarım dilini Formula 2030 konseptiyle duyurdu. Marka, mevcut modellere kıyasla daha yere yakın, geniş ve agresif bir duruş sergileyen konsepti, yeni tasarım başkanı Philipp Römers önderliğinde hazırladı.

Konseptte markanın ikonik 'Dual Blade' LED far yapısı korunurken, keskin hatlarla güncelleniyor. Araç, amiral gemisi Polestar 5'ten daha kaslı bir ön yüze sahip. Bu yeni çizgiler, Polestar'ın BMW M ve Mercedes-AMG seviyesinde yüksek performanslı elektrikli marka olma hedefini destekliyor.

Formula 2030, gelecek yıl tanıtılacak yeni nesil Polestar 2 ve 2028'de çıkacak Polestar 7'ye ilham verecek. En çok satan model olan Polestar 2'nin yeni nesli, kızışan elektrikli sedan pazarında önemli bir rol üstlenecek. Şirket, sedandan vazgeçmeyerek agresif çizgileri yeni Polestar 2'ye aktaracak.

Detaylar yıl sonunda yapılacak özel bir etkinlikte açıklanacak. Lansmanın, Polestar 4 SUV'un küresel basın test sürüşleri sırasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Formula 1, Teknoloji, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Polestar, Formula 2030 Konseptiyle Yeni Agresif Tasarım Dilini Tanıttı - Son Dakika

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