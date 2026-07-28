Porsche 2035 Hedefi İçin 9 Bin Pozisyon Kapatacak - Son Dakika
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Porsche 2035 Hedefi İçin 9 Bin Pozisyon Kapatacak

Porsche 2035 Hedefi İçin 9 Bin Pozisyon Kapatacak
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Porsche, 2035'e kadar 9 binden fazla pozisyonu azaltmayı planlıyor, işten çıkarmalar doğal yolla olacak.

Porsche, 2035'e kadar 9 binden fazla pozisyonu azaltmayı öngören bir yeniden yapılanma planı açıkladı. Yeni anlaşma, daha önce duyurulan 4 bin 400 kişilik küçülmeye ek olarak 5 bin ilave pozisyonun daha kaldırılmasını içeriyor. Şirket, zorunlu işten çıkarmalar yerine doğal personel kaybı, kısmi emeklilik ve gönüllü ayrılma programları kullanacak.

Küçülmenin ana nedeni, özellikle Çin pazarında yaşanan ciddi satış düşüşü. Porsche'nin Çin'deki teslimatları yılın ilk yarısında yüzde 32 azaldı. Çinli elektrikli araç üreticilerinin daha düşük fiyatlı ve yüksek donanımlı modelleri, Alman premium markaları üzerinde baskı oluşturuyor. Ayrıca, elektrikli araçlara geçişin beklenenden yavaş olması ve ABD'nin ithalat tarifeleri de maliyetleri artırıyor.

İşten çıkarmalara rağmen Porsche, Almanya'daki ana tesislerine yatırım yapmaya devam edecek. Stuttgart-Zuffenhausen ve Weissach merkezlerine 2035'e kadar 2,1 milyar euro yatırım yapılacak ve bu tesislerde zorunlu işten çıkarma yapılmayacağı taahhüt edildi. Ayrıca, çalışanların bazı yan hakları azaltılacak; Noel ikramiyesi düşürülecek ve uzaktan çalışma gün sayısı azaltılacak. CEO Michael Leiters, kapsamlı 2035 stratejisini ekim ayında açıklayacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Porsche, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Porsche 2035 Hedefi İçin 9 Bin Pozisyon Kapatacak - Son Dakika

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