Russell'ın Talihsiz Anı

George Russell, Belçika Grand Prix'sinin ilk turunda Lewis Hamilton'ın hafif dokunuşuyla spin atarak çakıl tuzağına saplandı ve yarışa veda etti. Hamilton, çarpışmaya neden olduğu için beş saniye zaman cezası aldı.

Russell, takım arkadaşı Kimi Antonelli'nin 25 puan gerisinde şampiyonada ikinci sıradaydı. Olayın ardından duygusal anlar yaşayan Russell, suçu aracının düzlükteki hız eksikliğine bağladı.