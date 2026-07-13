Stellantis 2026'da 1,6 Milyon Sevkiyat Tahmin Ediyor - Son Dakika
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Stellantis 2026'da 1,6 Milyon Sevkiyat Tahmin Ediyor

13.07.2026 09:51
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Stellantis, 2026'nın ikinci çeyreğinde 1,6 milyon sevkiyat bekliyor. Kuzey Amerika'da büyüme var.

Stellantis, 2026 yılının ikinci çeyreğinde tahmini konsolide sevkiyatlarını 1,6 milyon adet olarak açıkladı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %10 artış anlamına geliyor. Büyüme esas olarak Kuzey Amerika ve Genişletilmiş Avrupa bölgelerinden gelirken, Orta Doğu ve Afrika ile Güney Amerika'da düşüş yaşandı. Kuzey Amerika'da sevkiyatlar, Ram 1500, Ram 1500 TRX SRT, yenilenen Jeep Grand Wagoneer ve Grand Cherokee gibi yeni veya güncellenmiş ürünlerin katkısıyla yaklaşık 122 bin adet (%38) arttı. Genişletilmiş Avrupa'da ise sevkiyatlar yaklaşık 39 bin adet (%5) yükseldi; Citroën C3, Opel Frontera gibi Smart Car platformu araçları ve Leapmotor markalı T03 ile B10 modelleri büyümeye öncülük etti.

Orta Doğu ve Afrika'da sevkiyatlar, bölgesel çatışma ve Türkiye'deki zayıf piyasa koşulları nedeniyle yaklaşık 4 bin adet (%3) düştü. Güney Amerika'da ise Brezilya'daki güçlü talep Arjantin'deki düşüşü telafi edemedi ve toplamda %3 azalma yaşandı. Asya-Pasifik bölgesi sevkiyatları 16 bin adetle sabit kaldı. Şirket, Leapmotor International'ın Çin dışındaki dağıtımını da kapsayan bu rakamların denetlenmemiş olduğunu ve düzeltilebileceğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

Kuzey Amerika, Otomobil, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Stellantis 2026'da 1,6 Milyon Sevkiyat Tahmin Ediyor - Son Dakika

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