KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Tavşanlı ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Sorkun mevkisinde meydana geldi. Ş.E.'nin kontrolünü yitirdiği 10 UN 432 plakalı otomobil, yaklaşık 7 metrelik yükseklikten şarampole uçtu. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ş.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Otomobil › Tavşanlı'da Şarampole Uçan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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