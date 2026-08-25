Tesla Cybertruck Fiyatlarını Artırdı
Tesla, Cybertruck çift motor ve premium dört tekerlekten çekiş versiyonlarının fiyatını 5.000 dolar artırdı.
Tesla, Salı günü ABD'deki bazı Cybertruck kamyonetlerinin fiyatlarını artırdı. Şirket, Cybertruck çift motor ve premium dört tekerlekten çekiş versiyonlarının fiyatını 5.000 dolar yükselterek sırasıyla 74.990 dolara ve 84.990 dolara çıkardı.
Kaynak: Haber Merkezi
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