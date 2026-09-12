UBS, Çinli otomobil markalarının Avrupa pazar payı tahminini yükseltti - Son Dakika
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UBS, Çinli otomobil markalarının Avrupa pazar payı tahminini yükseltti

UBS, Çinli otomobil markalarının Avrupa pazar payı tahminini yükseltti
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UBS, Çinli otomobil üreticilerinin küresel pazar payı beklentisini 2030 için yüzde 35'ten yüzde 37'ye, Avrupa payını da yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkardı. Avrupalı tüketicilerin yüzde 36'sı bir Çinli markanın elektrikli aracını almayı değerlendirebileceğini söylerken, gümrük vergileri ve yerli içerik koşulları büyümeyi yavaşlatabilir.

UBS, Çinli otomobil üreticilerinin uluslararası pazarlardaki büyümesine ilişkin beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Banka, tüketici ilgisinin etkisiyle 2026'nın ilk yarısında yüzde 22 olan küresel pazar payının 2030'da yüzde 37'ye ulaşacağını tahmin ediyor. Daha önce yüzde 35 olan küresel pay tahminini artıran UBS, Avrupa beklentisini de yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltti. Çinli markaların Avrupa'daki mevcut payı yaklaşık yüzde 8 seviyesinde ve büyümeleri önceki tahminlerden hızlı ilerliyor.

UBS Evidence Lab'in 12 bin tüketiciyi kapsayan araştırması, Çinli markaların Avrupa'da daha fazla alıcının gündemine girdiğini ortaya koydu. Avrupalı tüketicilerin yüzde 36'sı Çinli bir markaya ait elektrikli araç almayı değerlendirebileceğini söyledi. Böylece Çinli markalara ilgi, Japon ve Koreli markalara yönelik toplam ilgiyi aştı. Tercihte fiyat-performans dengesi belirleyici olurken, dünya genelinde Çinli markalardan elektrikli araç almayı düşünenlerin yüzde 66'sı bu avantajı, yüzde 61'i dijital özellikler ve otonom sürüş gibi ileri teknolojileri öne çıkardı.

Çinli üreticiler 2019'dan bu yana Avrupa, Latin Amerika, Asya'nın bazı kesimleri, Orta Doğu ve Afrika'da pazar paylarını 9 ila 12 yüzde puan artırdı. Çin iç pazarındaki zayıf talep, ihracatı büyütme ihtiyacını güçlendirdi. Ancak Avrupa'da şarj edilebilir hibrit araçlara gelebilecek gümrük vergileri ve yeni yerli içerik koşulları büyümeyi yavaşlatabilir. İkinci el değerlerin düşük olması, satış sonrası ağların sınırlılığı ve kurumsal filo pazarına giriş zorlukları da genişlemeyi zorlaştırıyor.

UBS'nin temel senaryosunda BYD, Geely, Chery, SAIC, Leapmotor ve Xiaomi'nin bulunduğu sınırlı sayıda üreticinin Çinli markaların yurt dışı büyümesine öncülük edebileceği değerlendiriliyor. İyimser senaryoda Çinli üreticilerin 2030'da küresel otomobil pazarından yüzde 45, Avrupa pazarından yüzde 30 pay alabileceği; kötümser senaryoda ise bu payların küresel yüzde 33, Avrupa'da yüzde 15 düzeyinde kalacağı tahmin ediliyor. Rekabet baskısının en çok geniş tüketici kitlelerine hitap eden Avrupalı ve Asyalı üreticilerde yoğunlaşması bekleniyor. ABD'de ticaret engelleri Çinli üreticilerin girişini fiilen önlerken Amerikalı şirketler daha korunaklı kalıyor; lüks otomobil üreticilerinin de bu baskıya daha dayanıklı olması öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil UBS, Çinli otomobil markalarının Avrupa pazar payı tahminini yükseltti - Son Dakika

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