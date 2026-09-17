Unifor, Stellantis'e Brampton'ı satmak yerine yeniden donatma çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Unifor, Stellantis'e Brampton'ı satmak yerine yeniden donatma çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Unifor, Stellantis\'e Brampton\'ı satmak yerine yeniden donatma çağrısı yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanada'daki Stellantis işçilerini temsil eden Unifor, Brampton fabrikasının Roshel'e olası satışına karşı çıkarak şirketin Jeep Compass üretimi için verdiği taahhüdü yerine getirmesini istiyor. Sendika, fabrikanın satılması yerine yeniden donatılması çağrısında bulunurken Stellantis ile toplu pazarlıkta çıkmaza girildiği belirtiliyor.

Kanada'daki Stellantis işçilerini temsil eden Unifor, şirketin Brampton, Ontario'daki fabrikasını satmak yerine daha önce taahhüt ettiği gibi yeniden donatmasını istiyor. Stellantis geçen cuma, Kanada merkezli zırhlı araç üreticisi Roshel ile Brampton fabrikasının olası satışına ilişkin bir mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu.

Fabrika 2023'ten beri atıl durumda. Başlangıçta Jeep Compass üretimi için yeniden donatılacaktı, ancak şirket bu planı 2025 başında durdurdu ve söz konusu modelin üretimini ABD'ye taşıyacağını açıkladı.

Unifor ulusal başkanı Lana Payne, Windsor'da düzenlediği basın toplantısında sendikanın satış kararını kabul etmediğini söyledi. Payne, Stellantis'in Brampton'dan çıkma konusunda yüzde yüz ciddi olduğunu ve şu anda tek planının bu olduğunu belirtti. Sendikanın tutumunun değişmediğini vurgulayan Payne, Brampton için en iyi yolun vaat edilen Jeep Compass üretimi için yeniden donatıma başlanması olduğunu söyledi. "Kapatmayın, satmayın. Fabrikanın bütünlüğünü gelecekteki araç üretimine köprü olarak koruyun" dedi.

Unifor, Stellantis'ten çarşamba günü Brampton fabrikasını kapatma veya satma olasılığına dair bilgi aldığını açıkladı. CBC, bir işçinin paylaştığı Stellantis mektubuna göre şirketin Kanada'ya "sıkı sıkıya" bağlı olduğunu bildirdi. Mektupta şirketin Kanada'daki 101. yılında Windsor'da araç üretmeye, Etobicoke döküm tesisini işletmeye ve Windsor'daki mühendislik merkezinde ileri araştırma-geliştirmeye yatırım yapmaya devam ettiği belirtildi. Stellantis, Unifor ile görüşmeye açık olduğunu ve sendikayı Roshel ile görüşerek Brampton fabrikasına ilişkin vizyonlarını anlamaya teşvik ettiğini söyledi. Mektuba göre şirket, Brampton'a üretimi geri getirmek için bir dizi seçeneği değerlendirdi, ancak hiçbiri tesiste sürekli operasyonu destekleyecek sürdürülebilir uzun vadeli bir iş modeli sunmadı.

CBC, Stellantis, Roshel ve Innovation, Science and Economic Development Canada'dan yorum istedi. Ford ve Joly, Stellantis'in olası satış sinyalinin ardından şirkete Brampton fabrikasında yeni bir model üretmesi çağrısı yaptı. Sendika ayrıca sanayi bakanından netlik istedi.

Payne, sendika Roshel ile yapılan mutabakat zaptını öğrenene kadar Stellantis ile görüşmelerde şirketin Brampton'a bağlı olduğu mesajının verildiğini söyledi. Roshel'in devreye girmesinin sendikanın Stellantis ile yürüttüğü toplu pazarlığı engellediğini ve ek komplikasyonlar yarattığını belirtti. Şirket ile sendika arasındaki mevcut toplu iş sözleşmesi 20 Eylül saat 23.59'da sona erecek.

Payne çarşamba günü federal Sanayi Bakanı Mélanie Joly'ye bir mektup göndererek hükümetin Stellantis ile mutabakat zaptı konusunda hangi görüşmeleri yaptığını, hangi seçeneklerin değerlendirildiğini ve bir satışı onaylayıp onaylamadığını sordu. "Bu fabrikayı bir ticaret savaşının ortasında ve toplu pazarlığın ortasında satmak savunulamaz" dedi. Haberde ayrıca Stellantis'in Carney'e göre Brampton fabrikasını dolduracak yeni bir model aradığı ve Unifor ile Stellantis arasındaki görüşmelerin Brampton fabrikasının geleceği konusunda çıkmaza girdiği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi
OtomobilSendikaKanadaJeepSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler pişman Dün gece neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Kosova’nın eski Cumhurbaşkanı Taçi’ye 25 yıl hapis cezası Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Taçi'ye 25 yıl hapis cezası
ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı
Türkiye-Suriye yakınlaşması İsrail’i alarma geçirdi Türkiye-Suriye yakınlaşması İsrail'i alarma geçirdi
Yunanistan’ın provokasyonlarına TSK’dan net mesaj 2 bin komando Ege’de Yunanistan'ın provokasyonlarına TSK'dan net mesaj! 2 bin komando Ege'de
Akaryakıtta tarihi eşik Motorin 100 lirayı aştı Akaryakıtta tarihi eşik! Motorin 100 lirayı aştı
00:15
Beşiktaş’tan Marsilya’ya karşı dört dörtlük performans
Beşiktaş'tan Marsilya'ya karşı dört dörtlük performans
00:12
44 ile yeni emniyet müdürü Aralarında İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep de var
44 ile yeni emniyet müdürü! Aralarında İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep de var
00:08
Takımın en iyilerindendi Beşiktaşlıları tedirgin eden sakatlık
Takımın en iyilerindendi! Beşiktaşlıları tedirgin eden sakatlık
23:52
Marsilya sahadan silindi Beşiktaş’tan Avrupa Ligi’ne sükseli başlangıç
Marsilya sahadan silindi! Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne sükseli başlangıç
23:22
Usta sanatçı Gülsen Tuncer hayatını kaybetti
Usta sanatçı Gülsen Tuncer hayatını kaybetti
22:22
Bakan Çiftçi: Borsaya yönelik sabah da operasyon olabilir
Bakan Çiftçi: Borsaya yönelik sabah da operasyon olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 00:33:29. #.0.2#
SON DAKİKA: Unifor, Stellantis'e Brampton'ı satmak yerine yeniden donatma çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement