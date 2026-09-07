Uzmanlar: Kısa süreli yarım debriyaj balatayı aşındırmaz - Son Dakika
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Uzmanlar: Kısa süreli yarım debriyaj balatayı aşındırmaz

Uzmanlar: Kısa süreli yarım debriyaj balatayı aşındırmaz
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Yarım debriyaj, motor gücünün kontrollü aktarımı için debriyaj pedalının kavrama noktasında tutulduğu bir tekniktir ve kalkış, yokuşta start ve düşük hızlı manevralarda kullanılır.

Yarım debriyaj, motor gücünün tekerleklere kontrollü biçimde aktarılması için debriyaj pedalının tam kavrama noktasında tutulduğu bir tekniktir. Araç ilk harekete geçerken, yokuşta kalkış yaparken, düşük hızlarda manevra ederken ve park sırasında hassas hareket gerektiğinde kullanılır.

Debriyaj, motor ile şanzıman arasındaki güç aktarımını kontrol eder. Pedala basıldığında bağlantı kesilir, bırakıldığında yeniden kurulur. Yarım debriyajda ise pedal tamamen bırakılmadığı için debriyaj balatası tam kilitlenmez ve parçalar arasında sürtünme oluşur.

Bu sürtünme ısı üretir ve debriyajın normalden daha hızlı aşınmasına neden olur. Uzmanlar, kısa süreli yarım debriyajın sorun olmadığını, asıl problemin ayağı kavrama noktasında uzun süre tutarak aracı bu şekilde ilerletmek veya yokuşta debriyajla sabit tutmaya çalışmak olduğunu belirtir.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Uzmanlar: Kısa süreli yarım debriyaj balatayı aşındırmaz - Son Dakika

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