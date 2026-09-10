Vekil Krishnamoorthi'den NHTSA'ya Tesla Autopilot ve FSD çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vekil Krishnamoorthi'den NHTSA'ya Tesla Autopilot ve FSD çağrısı

Vekil Krishnamoorthi\'den NHTSA\'ya Tesla Autopilot ve FSD çağrısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demokrat milletvekili Raja Krishnamoorthi, Tesla sürücülerinin uyuduğunu veya sürüşten koptuğunu gösteren videolara işaret ederek NHTSA'yı önlem almaya çağırdı. Vekil, Ulaştırma Bakanı'na yazdığı mektupta bu yıl içinde çekildiği belirtilen 17 videoya dikkat çekti.

ABD'de Demokrat Partili milletvekili Raja Krishnamoorthi, Tesla'nın Autopilot ve Tam Otonom Sürüş (FSD) sistemlerinin kötüye kullanımına ilişkin olarak ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) çağrıda bulundu. Illinois milletvekili, Ulaştırma Bakanı Sean Duffy'ye yazdığı mektupta, NBC News'in hareket halindeki Tesla'ların sürücü koltuğunda uyuyan kişileri gösterdiği anlaşılan 43 videoyu tespit ettiğini belirtti. Bu videoların 17'sinin bu yıl içinde olduğu kaydedildi.

Krishnamoorthi, NHTSA'nın üreticilerin öngörülebilir kötüye kullanımı önleyecek yeterli güvenlik önlemlerine sahip olmasını sağlaması ve sürücülerin hala tam dikkat gerektiren sistemlere tehlikeli düzeyde güvenmeye teşvik edilmemesi gerektiğini söyledi. Birçok Tesla sürücüsünün sistemlerin uzun süre ellerini direksiyondan çekmelerine izin verdiğini söylediğini, bazılarının da direksiyon başında başka işler yapabildiklerini ima eden videolar paylaştığını aktardı. Tesla, Ulaştırma Bakanlığı ve NHTSA yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

Milletvekili, NHTSA'nın Autopilot veya FSD çalışırken Tesla sürücülerinin uyuduğunu ya da sürüş görevinden koptuğunu gösteren kamuya açık videolardan haberdar olup olmadığını sordu. Ayrıca kabin kamerasının engellenmesi, görüşün bozulması veya sürücülerin algılamayı engellemek için güneş gözlüğü ya da şapka kullanması durumunda Tesla'nın güvenlik önlemlerini değerlendirip değerlendirmediğini öğrenmek istedi.

2023'te Tesla, Autopilot kullanırken sürücülerin dikkatini daha iyi sağlamak için ABD yollarındaki neredeyse tüm elektrikli araçlarına denk gelen yaklaşık 2 milyon aracı geri çağırmıştı. Tesla, Autopilot'un araçların şerit içinde direksiyon kırmasını, hızlanmasını ve fren yapmasını sağladığını; FSD araçlarının trafik ışıklarına uyabildiğini ve şerit değiştirebildiğini söylüyor. Şirket, her iki teknolojinin de elleri direksiyonda olan 'tam dikkatli' sürücüler gerektirdiğini belirtiyor.

Mart ayında NHTSA, FSD donanımlı 3,2 milyon Tesla'ya yönelik incelemesini, sistemin sorunları algılayamaması veya kötü görüş koşullarında sürücüleri uyaramaması endişesiyle genişletmişti. Ekim ayında ise NHTSA, FSD sistemli 2,9 milyon Tesla hakkında, 50'den fazla trafik güvenliği ihlali bildirimi ve bir dizi kaza nedeniyle ayrı bir soruşturma başlatmıştı. Ajans, sürücülerin dikkat etmesini ve gerektiğinde müdahale etmesini gerektiren bir yardım sistemi olan FSD'nin 'trafik güvenliği yasalarını ihlal eden araç davranışlarına yol açtığını' belirtmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Milletvekili, Teknoloji, Politika, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Vekil Krishnamoorthi'den NHTSA'ya Tesla Autopilot ve FSD çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi
Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi Ailesinden ilk açıklama Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Ailesinden ilk açıklama
Yemen’de dengeleri değiştiren 24 saat Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi
Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada

21:36
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne 18 yıl aradan sonra 1 puanla geri döndü
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl aradan sonra 1 puanla geri döndü
20:54
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama
20:28
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar
20:24
Fenerbahçe ile karşılaşan Roma’dan alkışlanacak hareket
Fenerbahçe ile karşılaşan Roma'dan alkışlanacak hareket
18:45
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti’den
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti'den
18:17
4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçti 3’ü CHP’den
4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti! 3'ü CHP'den
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 21:39:12. #7.13#
SON DAKİKA: Vekil Krishnamoorthi'den NHTSA'ya Tesla Autopilot ve FSD çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement