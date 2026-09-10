Vekil Krishnamoorthi\'den NHTSA\'ya Tesla Autopilot ve FSD çağrısı

ABD'de Demokrat Partili milletvekili Raja Krishnamoorthi, Tesla'nın Autopilot ve Tam Otonom Sürüş (FSD) sistemlerinin kötüye kullanımına ilişkin olarak ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) çağrıda bulundu. Illinois milletvekili, Ulaştırma Bakanı Sean Duffy'ye yazdığı mektupta, NBC News'in hareket halindeki Tesla'ların sürücü koltuğunda uyuyan kişileri gösterdiği anlaşılan 43 videoyu tespit ettiğini belirtti. Bu videoların 17'sinin bu yıl içinde olduğu kaydedildi.

Krishnamoorthi, NHTSA'nın üreticilerin öngörülebilir kötüye kullanımı önleyecek yeterli güvenlik önlemlerine sahip olmasını sağlaması ve sürücülerin hala tam dikkat gerektiren sistemlere tehlikeli düzeyde güvenmeye teşvik edilmemesi gerektiğini söyledi. Birçok Tesla sürücüsünün sistemlerin uzun süre ellerini direksiyondan çekmelerine izin verdiğini söylediğini, bazılarının da direksiyon başında başka işler yapabildiklerini ima eden videolar paylaştığını aktardı. Tesla, Ulaştırma Bakanlığı ve NHTSA yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

Milletvekili, NHTSA'nın Autopilot veya FSD çalışırken Tesla sürücülerinin uyuduğunu ya da sürüş görevinden koptuğunu gösteren kamuya açık videolardan haberdar olup olmadığını sordu. Ayrıca kabin kamerasının engellenmesi, görüşün bozulması veya sürücülerin algılamayı engellemek için güneş gözlüğü ya da şapka kullanması durumunda Tesla'nın güvenlik önlemlerini değerlendirip değerlendirmediğini öğrenmek istedi.

2023'te Tesla, Autopilot kullanırken sürücülerin dikkatini daha iyi sağlamak için ABD yollarındaki neredeyse tüm elektrikli araçlarına denk gelen yaklaşık 2 milyon aracı geri çağırmıştı. Tesla, Autopilot'un araçların şerit içinde direksiyon kırmasını, hızlanmasını ve fren yapmasını sağladığını; FSD araçlarının trafik ışıklarına uyabildiğini ve şerit değiştirebildiğini söylüyor. Şirket, her iki teknolojinin de elleri direksiyonda olan 'tam dikkatli' sürücüler gerektirdiğini belirtiyor.

Mart ayında NHTSA, FSD donanımlı 3,2 milyon Tesla'ya yönelik incelemesini, sistemin sorunları algılayamaması veya kötü görüş koşullarında sürücüleri uyaramaması endişesiyle genişletmişti. Ekim ayında ise NHTSA, FSD sistemli 2,9 milyon Tesla hakkında, 50'den fazla trafik güvenliği ihlali bildirimi ve bir dizi kaza nedeniyle ayrı bir soruşturma başlatmıştı. Ajans, sürücülerin dikkat etmesini ve gerektiğinde müdahale etmesini gerektiren bir yardım sistemi olan FSD'nin 'trafik güvenliği yasalarını ihlal eden araç davranışlarına yol açtığını' belirtmişti.